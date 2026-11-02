lunes 2  de  noviembre 2026
POLÉMICA

Martha Stewart se disculpa tras lucir polémico disfraz de Halloween

Las redes no tardaron en inundarse de críticas hacia Stewart, quien forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV

Martha Stewart asiste a la reapertura de Tiffany & Co de la tienda NYC Flagship, The Landmark en la ciudad de Nueva York el 27 de abril de 2023. Stewart se convirtió en la modelo de mayor edad para la edición anual de trajes de baño de Sports Illustrated, a la edad de 81 años.

Martha Stewart asiste a la reapertura de Tiffany & Co de la tienda NYC Flagship, The Landmark en la ciudad de Nueva York el 27 de abril de 2023. Stewart se convirtió en la modelo de mayor edad para la edición anual de trajes de baño de Sports Illustrated, a la edad de 81 años.

AFP/KENA BETANCUR

NUEVA YORK.- La multimillonaria estadounidense Martha Stewart se disculpó el domingo por la noche por su decisión "insensible" de disfrazarse de mendigo sin hogar en la noche de Halloween.

"Es difícil admitir cuando realmente has metido la pata", escribió la escritora y presentadora de televisión de 85 años en Instagram tras borrar una foto en la que aparecía con vaqueros rotos, un jersey rasgado y la cara manchada. Stewart también portaba un cartel en el que se leía I Am Hungry Help Me!! (Tengo hambre, ayúdame).

Las redes no tardaron en inundarse de críticas hacia Stewart.

"Sé que mucha gente está pasando apuros económicos. Llevar un disfraz como el que llevé fue insensible y no tuvo gracia. Lo siento mucho", afirmó la empresaria en un comunicado.

También reconoció que la explicación que había dado con anterioridad a medios estadounidenses, en la que afirmaba que su intención era concienciar sobre la falta de hogares, "no fue suficiente".

Stewart forjó su éxito en el sector del estilo de vida y es una estrella de la TV.

A través de sus libros de cocina, revistas, programas de televisión y artículos para el hogar, Stewart se convirtió en ejemplo de vida elegante y la experta en estilo de vida más destacada de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE

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