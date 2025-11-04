Metro by T-Mobile presenta planes 5G económicos y sin aumentos para el sur de Florida

MIAMI.- En tiempos en los que ahorrar es una prioridad para muchas familias, Metro by T-Mobile anunció dos planes de telefonía celular diseñados especialmente para los residentes del sur de la Florida. La propuesta combina precios accesibles, conectividad 5G y beneficios adicionales que buscan ofrecer un servicio confiable y transparente, sin cargos ocultos ni aumentos inesperados.

El primero de ellos, denominado plan “¡$40 y PUNTO!” , incluye una línea ilimitada con cobertura 5G por tan solo $40 al mes , con impuestos incluidos y sin cargos de activación. Además, ofrece garantía de precio durante cinco años y un teléfono 5G gratis al momento de contratar. No se requiere identificación para activar la línea, y la compañía asegura que no habrá variaciones en el costo mensual durante el período garantizado, lo que representa una ventaja significativa frente a otras opciones del mercado.

Por otra parte, el plan “$25 Dispositivo” está pensado para quienes ya cuentan con su propio teléfono. Con un costo mensual de $25, brinda conectividad 5G ilimitada, impuestos incluidos y la misma estabilidad de precio por cinco años. Solo es necesario activar la función AutoPay para disfrutar de esta tarifa preferencial. Si el usuario consume más de 35 GB de datos al mes, podría experimentar una leve reducción en la velocidad cuando la red esté congestionada.

Además del ahorro, los usuarios que se cambien a Metro by T-Mobile pueden acceder a beneficios adicionales que suman valor al servicio: ofertas semanales con T-Mobile Tuesdays, protección contra estafas con Scam Shield, almacenamiento en la nube con Google One, y en los planes Unlimited Plus, una membresía de Amazon Prime incluida.

Para conocer más detalles o comenzar el proceso de cambio, los interesados pueden ver los planes disponibles aquí.

Con estas opciones, Metro by T-Mobile busca posicionarse como una alternativa sólida para los residentes del sur de la Florida que desean ahorrar sin renunciar a la calidad, la conectividad ni los beneficios adicionales.



Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.