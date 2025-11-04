martes 4  de  noviembre 2025
CONTENIDO PATROCINADO

Metro by T-Mobile presenta planes 5G económicos y sin aumentos para el sur de Florida

Los nuevos planes incluyen conexión 5G ilimitada, beneficios como Google One y Amazon Prime, y opciones sin cargos ocultos ni aumentos sorpresa

Familia disfruta de conexión 5G en un dispositivo móvil

Familia disfruta de conexión 5G en un dispositivo móvil

Foto: Metro by T-Mobile

MIAMI.- En tiempos en los que ahorrar es una prioridad para muchas familias, Metro by T-Mobile anunció dos planes de telefonía celular diseñados especialmente para los residentes del sur de la Florida. La propuesta combina precios accesibles, conectividad 5G y beneficios adicionales que buscan ofrecer un servicio confiable y transparente, sin cargos ocultos ni aumentos inesperados.

El primero de ellos, denominado plan “¡$40 y PUNTO!”, incluye una línea ilimitada con cobertura 5G por tan solo $40 al mes, con impuestos incluidos y sin cargos de activación. Además, ofrece garantía de precio durante cinco años y un teléfono 5G gratis al momento de contratar. No se requiere identificación para activar la línea, y la compañía asegura que no habrá variaciones en el costo mensual durante el período garantizado, lo que representa una ventaja significativa frente a otras opciones del mercado.

Lee además
El reto es que los síntomas suelen aparecer de manera lenta y pueden confundirse con “cosas de la edad”
CONTENIDO PATROCINADO

Diabetes tipo 2 en adultos mayores: lo que necesitas saber para prevenir complicaciones

Por otra parte, el plan “$25 Dispositivo” está pensado para quienes ya cuentan con su propio teléfono. Con un costo mensual de $25, brinda conectividad 5G ilimitada, impuestos incluidos y la misma estabilidad de precio por cinco años. Solo es necesario activar la función AutoPay para disfrutar de esta tarifa preferencial. Si el usuario consume más de 35 GB de datos al mes, podría experimentar una leve reducción en la velocidad cuando la red esté congestionada.

Además del ahorro, los usuarios que se cambien a Metro by T-Mobile pueden acceder a beneficios adicionales que suman valor al servicio: ofertas semanales con T-Mobile Tuesdays, protección contra estafas con Scam Shield, almacenamiento en la nube con Google One, y en los planes Unlimited Plus, una membresía de Amazon Prime incluida.

Para conocer más detalles o comenzar el proceso de cambio, los interesados pueden ver los planes disponibles aquí.

Con estas opciones, Metro by T-Mobile busca posicionarse como una alternativa sólida para los residentes del sur de la Florida que desean ahorrar sin renunciar a la calidad, la conectividad ni los beneficios adicionales.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.

Temas
Te puede interesar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes