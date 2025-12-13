Kibutz en Israel acuerda demoler casas dañadas en asalto de Hamás

Familiar de una de las jóvenes asesinadas por Hamás honra su memoria.

MIAMI.- El 7 de octubre de 2023 el nombre de la comunidad Be’eri recorrió medio mundo tras el barbárico ataque de la milicia terrorista Hamás a comunidades israelíes cercanas a Gaza y hoy sus vecinos deciden seguir adelante con una nueva comunidad.

En efecto, las casas dañadas, que fueron mayormente quemadas incluso con sus moradores adentro, serán demolidas, excepto una vivienda que se mantendrá como memorial de la destrucción y el derramamiento de sangre.

Ofer Gitai, director comunitario de Be’eri, declaró al periódico The Times of Israel “entre el deseo de seguir adelante y la obligación de dejar testimonio para las futuras generaciones, hemos elegido un camino que permite ambas cosas”.

La decisión se tomó tras meses de debate, consultas y diálogos entre los vecinos del lugar.

Gitai comentó que la medida ayudaría a “preservar la memoria de los acontecimientos de octubre, de una manera que respete la decisión de la comunidad y que la deje con pleno control de su historia”.

La casa para preservar formará parte del testimonio del lugar, junto con documentos, objetos y otros enseres.

De las 1.200 personas que los terroristas de Hamás mataron aquel día, 130 vivían en el kibutz Be’eri.

Además, los hombres armados secuestraron a 30 residentes de Be’eri y los trasladaron a Gaza; todos ellos, tanto vivos como asesinados, han sido devueltos.

Entretanto, ya está en marcha una nueva construcción al lado del kibutz asaltado, donde se están levantando 80 casas con financiación de Tekuma, la agencia estatal israelí encargada de rehabilitar la zona fronteriza con Gaza.

No hay planes para reconstruir en el lugar del asalto.

No obstante, unas 80 personas que lograron sobrevivir el ataque han regresado al lugar, mayormente en alojamientos temporales en un kibutz cercano.

“Reconstruimos, recordamos, conmemoramos… y seguimos viviendo”, subrayó Gitai.

Por favor, vea el resumen de video que hicimos en el kibutz Be’eri tras el cruel ataque.

Más duelo

Hace apenas unos días, miles de personas acudieron al cementerio de Be’eri para asistir al funeral de Meny Godard, cuyo cuerpo fue devuelto desde Gaza más de dos años después de que fuera secuestrado y asesinado.

Godard, de 73 años, fue homenajeado por familiares, amigos y el presidente israelí, Isaac Herzog.

Su hija Mor señaló que había imaginado el funeral “decenas de veces” y describió el dolor de esperar más de dos años para enterrar a su padre.

Se disculpó ante su padre por lo que describió como el fracaso del Estado israelí en protegerlo ante el ataque y dijo: “No merecías yacer durante 769 días en las calles de Gaza”.

Goni, el hijo de Godard, habló de cuánto había echado de menos a su padre durante más de dos años y se disculpó por no haber podido salvarlo a él y a su madre, también asesinada el 7 de octubre.

El presidente Herzog, dirigiéndose a los dolientes, pidió disculpas en nombre del Estado “por no haber estado allí para protegerlos en esos momentos de oscuridad” y por la larga espera para traer de vuelta el cuerpo de Godard.

Dolor

Quienes tuvieron la oportunidad de visitar la zona asaltada por Hamás pudieron ver las imágenes dantescas que recogen las evidencias del fuego a viviendas, civiles que fueron quemados vivos y otros que fueron obligados a salir para ser asesinados sin piedad o ser secuestrados.

Y si vemos los vídeos de la matanza, que fueron grabados por los asaltantes y publicados en redes sociales, la sensación es aún peor. Espeluznante, al estilo de la Edad Media, que quita el sueño.

En la comuna agrícola israelí Be'eri, apenas a un kilómetro de Gaza, el aire aún huele a muerte.

En este lugar, adonde palestinos acudían a trabajar y ganarse el pan de cada día, 130 personas fueron asesinadas, incluyendo a la activista pacifista Vivian Silver, que clamaba por un entendimiento entre ambas partes.

Las pequeñas casas, que será demolidas, parecen narrar el horror del asalto. Viviendas calcinadas, manchas de sangre impregnadas en las paredes y restos de pertenencias yacen por doquier.

A un par de kilómetros de allí, en una explanada campestre, donde miles de israelíes acudían a un festival de música, 364 personas fueron asesinadas y cientos más heridas por soldados de Hamás.

Cientos de automóviles fueron asaltados, acribillados con metralletas o incendiados.

Más de 40 países calificaron entonces de terrorismo el despiadado hecho, mientras otros culparon a la ocupación israelí de territorios palestinos como la causa fundamental de la agresión armada.

Entonces, Israel desató una desaforada ofensiva militar contra Hamás que prácticamente inmovilizó la fuerza beligerante de los terroristas.

Decenas de túneles que conformaban el vasto laberinto subterráneo de Hamás, donde escondían armamentos y albergaban centros de mando, fueron destruidos.

También escuelas y hospitales fueron bombardeados, donde Israel asegura radicaban destacamentos terroristas.

Entretanto, el mundo mira sorprendido la destrucción y las muertes en Gaza, que junto a la falta de alimentos puso a la población gazatí al borde de la hambruna. Un alto al fuego en octubre, propulsado por Estados Unidos, busca establecer un acuerdo de paz que pide el desarme de los terroristas.

Hamás ha reiterado que no entregará las armas y esto hace pensar que el conflicto no ha terminado.

Según datos no confirmados del gobierno de Hamás, que asumió el poder en la Franja tras un sonado golpe de Estado en 2007, hay más de 80.000 muertes, de los que Israel asegura unos 20.000 eran terroristas.

Ante estas disyuntivas, que no son pocas, saltan las opiniones y posibilidades sobre terminar esta guerra de alguna manera.

“Netanyahu quiere terminar con Hamas y si entrega las armas no tendrá forma de actuar después”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS el especialista en asuntos del Medio Oriente y exfiscal de Israel Mookie Tenembaum.

Incluso dentro de la coalición del gobierno israelí hay quienes están dispuestos a romper la tregua.

De hecho, Israel teme que “un alto el fuego sin presión militar permitirá que Hamas vuelva a tomar fuerza”, añadió el especialista.