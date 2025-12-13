sábado 13  de  diciembre 2025
Cuba: Aumentan a 47 las muertes por dengue y chikungunya

Estas cifras presentadas no concuerdan con la realidad, puesto que, la crisis hospitalaria hace que la mayoría de los pacientes se queden en casa. Por lo que hay más casos críticos

Farmacia en Cuba.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano, a través del Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó la muerte de tres personas adicionales debido a enfermedades transmitidas por mosquitos: un fallecimiento atribuido al dengue y dos al chikungunya.

Con estas cifras, el número total de muertes reconocidas oficialmente por ambas dolencias en la isla asciende a 47. Reportes de fuentes no gubernamentales sugieren que la cifra real de víctimas es superior a la admitida por las autoridades, detalla el portal web Diario de Cuba.

Carilda Peña, viceministra de Salud de la dictadura, señaló que la mayoría de los fallecidos son menores de 18 años, aunque no especificó la edad de los decesos más recientes.

Las cifras oficiales indican que se detectaron 3.275 nuevos casos de síndrome febril inespecífico. Este síntoma inicial es el indicador que el MINSAP utiliza para el diagnóstico de ambas arbovirosis, a pesar de que la aplicación de pruebas de laboratorio es limitada.

Sin embargo, estas cifras presentadas no concuerdan con la realidad, puesto que, la crisis hospitalaria hace que la mayoría de los pacientes se queden en casa.

En el caso del chikungunya, la dictadura notificó 1.417 nuevos contagios, de los cuales 338 han sido confirmados y el resto clasificado como sospechosos. El MINSAP reconoció que sus estadísticas constituyen un subregistro, debido a que una parte de la población opta por la automedicación en lugar de buscar atención médica. La cifra acumulada de casos de chikungunya en el país se sitúa en 44.604, con circulación de la enfermedad reportada en las 15 provincias.

A pesar de la creciente falta de transparencia en la información pública sobre la situación sanitaria, la viceministra Peña aseguró que la curva de incidencia de los casos mantiene una tendencia a la baja.

Respecto al dengue, la funcionaria solo indicó una incidencia nacional del 12,5% por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento en comparación con la semana previa. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), basándose en datos oficiales cubanos, reportó el lunes anterior que los contagios de dengue en la isla totalizaban 25.995 desde el inicio del año hasta finales de noviembre.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

