sábado 13  de  diciembre 2025
Fallece Papo Rosario, histórico cantante de El Gran Combo de Puerto Rico

La noticia llega apenas seis días después del fallecimiento del legendario fundador y director de la orquesta, Rafael Ithier

Luis Antonio Papo Rosario, miembro del Gran Combo de Puerto Rico&nbsp;

Luis Antonio "Papo" Rosario, miembro del Gran Combo de Puerto Rico 

Captura de Pantalla / paporosariopr / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La comunidad de la música latina se encuentra de luto tras la muerte de Luis Antonio "Papo" Rosario, uno de los cantantes más distintivos de El Gran Combo de Puerto Rico. El artista, que fue una de las figuras principales de la agrupación durante casi cuatro décadas, falleció este viernes a los 78 años a causa de complicaciones médicas.

La noticia llega apenas seis días después del fallecimiento del legendario fundador y director de la orquesta, Rafael Ithier, suman otra gran perdida para la banda conocida popularmente como la Universidad de la Salsa, debido a la cantidad de talentos que han pasado por sus filas.

La familia del intérprete confirmó el suceso mediante un comunicado difundido en plataformas digitales, señalando que el músico "ha partido a continuar su baile en el cielo".

En el mensaje, aseguraron que falleció rodeado de sus seres queridos, extendieron su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas durante su enfermedad y solicitaron respeto a su privacidad en este momento de duelo.

Embed

Historia

Nacido el 4 de abril de 1947 en Santurce, San Juan, la carrera musical de Rosario comenzó durante su adolescencia. Después de formar parte de varias orquestas locales, se integró a El Gran Combo el 26 de enero de 1980, tomando el relevo del coreógrafo Mike Ramos.

Durante décadas, Papo Rosario, junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas, constituyó uno de los tríos vocales más influyentes y energéticos del género caribeño. Su particular timbre vocal y su gran carisma lo convirtieron en un rostro insustituible de la orquesta.

El artista se retiró de las presentaciones en vivo en 2017 por problemas de espalda, y su desvinculación oficial se anunció en 2019, tras conocerse que padecía cáncer.

Músicos, colegas y admiradores han manifestado su profundo pesar y han rendido homenaje al legado de Rosario, destacando sus contribuciones a la alegría y la cultura puertorriqueña a lo largo de su trayectoria.

Esta doble pérdida, junto a la reciente muerte de Rafael Ithier (el "arquitecto" de El Gran Combo), marca un período especialmente sombrío para la icónica orquesta y para los amantes de la salsa a nivel mundial.

