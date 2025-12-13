sábado 13  de  diciembre 2025
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

La defensa del exmandatario anunció ya que apelará la decisión judicial y sostiene que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad

El&nbsp; expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025.&nbsp;

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El expresidente boliviano Luis Arce, en el cargo hasta el pasado 8 de noviembre, ha pasado su primera noche en la cárcel de San Pedro de La Paz en condiciones de aislamiento tras dictar un juez cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante el periodo en el que fue ministro de Economía bajo el mandato del expresidente Evo Morales en el caso que lleva el nombre del fondo.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, ha explicado que Arce ha recibido atención médica, psicológica, legal y social. "Se ha designado un espacio en el sector Posta, donde se está garantizando su seguridad. Ha recibido la atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable", dijo en declaraciones a la prensa, según recoge el diario boliviano 'El Deber'.

Lee además
Luis Arce, expresidente de Bolivia.
POLÍTICA

Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunto caso de corrupción
El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
Investigación

Juez dicta cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce por supuesta corrupción

López explicó que se le han aplicado los procedimientos regulares, sin privilegios, aunque precisó que durante las noches permanecerá aislado de manera preventiva para resguardar su integridad física. "No está aislado permanentemente. Durante el día recibirá el tratamiento regular y por la noche se toman medidas de seguridad", afirmó.

En cuanto a su estado de salud, Régimen Penitenciario apuntó que fue evaluado por el médico del centro penitenciario, quien determinó que presenta signos vitales normales.

Respecto a la enfermedad oncológica mencionada por su defensa en audiencia cautelar, López ha indicado que la patología requiere controles periódicos y que la última revisión médica conocida data de octubre. "Si se presenta alguna emergencia, contamos con personal médico para atenderla de inmediato", resaltó.

Arce entró en prisión en la noche del viernes en medio de un fuerte resguardo policial. "No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes", declaró a los medios.

El juez anticorrupción Elmer Laura dictó prisión provisional a petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.

La defensa del exmandatario anunció que apelará la decisión judicial y sostiene que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Detención de Luis Arce: "Bolivia empieza a desmontar la estructura dictatorial", afirma experto

Guerrilla ELN ordena confinamiento de civiles en Colombia

Derechos Humanos: Vigencia y desafíos 77 años después

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Be´eri, cruel asalto de Hamás.
MUNDO

Kibutz en Israel acuerda demoler casas dañadas en asalto de Hamás

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Organización de Naciones Unidas.
MUNDO

Derechos Humanos: Vigencia y desafíos 77 años después

Farmacia en Cuba. 
CRISIS SANITARIA

Cuba: Aumentan a 47 las muertes por dengue y chikungunya