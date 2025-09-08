lunes 8  de  septiembre 2025
Air Europa y sus alianzas estratégicas en el Golfo

La aerolínea española refuerza su presencia internacional con vuelos diarios entre Madrid y Abu Dabi, como parte de su alianza ampliada con Etihad Airways

Vista de avión con el logotipo de la aerolínea Air Europa.
Vista de avión con el logotipo de la aerolínea Air Europa. AIR EUROPA / Europa Press

Air Europa continúa consolidando su posición en el mercado mundial de la aviación al reforzar sus alianzas estratégicas en la región del Golfo.

Desde el 24 de junio, la aerolínea opera un vuelo diario entre Madrid-Barajas y Abu Dabi, en colaboración con Etihad Airways, bajo un acuerdo de wet lease con un Boeing 787-9 Dreamliner.

Esta operación, celebrada oficialmente por ambas aerolíneas, marca un hito en la expansión internacional de Air Europa y consolida aún más a Madrid como uno de los principales hubs intercontinentales de Europa.

El acuerdo también incluye la ampliación de vuelos en código compartido, la integración de los programas de viajero frecuente y la coordinación de operaciones, ofreciendo a los pasajeros una mayor conectividad y una experiencia de viaje mejorada.

Conectividad global desde España

El Golfo se ha convertido en un punto clave para la aviación internacional, y la alianza con Etihad permite a Air Europa extender su red hacia Asia y África.

Para los viajeros que parten desde España, esta cooperación brinda acceso a una mayor variedad de destinos con rutas más rápidas y eficientes.

Air Europa continúa ampliando su huella internacional a través de alianzas sólidas y sostenibles”, afirmó Javier Hidalgo, uno de los impulsores de la estrategia internacional del grupo. “La colaboración con Etihad Airways representa una oportunidad crucial para conectar España y Europa de manera más directa con Asia y otros mercados emergentes”.

Innovación y sostenibilidad en el centro

Más allá de la conectividad, la alianza pone de relieve el compromiso de Air Europa con la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

La incorporación de aeronaves de nueva generación y servicios digitales avanzados ayuda a reducir el impacto ambiental al tiempo que mejora la atención al pasajero.

El uso del Boeing 787-9 en la ruta Madrid–Abu Dabi garantiza una mayor eficiencia en el consumo de combustible y menores emisiones de CO, en línea con los objetivos globales de la industria aérea.

Mirando al futuro

Con esta alianza, Air Europa reafirma su ambición de convertirse en una aerolínea europea líder con visión global, conectando continentes, impulsando el turismo y fortaleciendo los lazos económicos entre España y los estados del Golfo.

Este nuevo capítulo posiciona a la aerolínea como un socio estratégico en la aviación mundial, con un enfoque claro en la expansión de su red y en la oferta de una experiencia de viaje competitiva, innovadora y sostenible.

