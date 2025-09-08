lunes 8  de  septiembre 2025
Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, recibió a altos funcionarios este lunes y expresó su respaldo a las políticas de seguridad del presidente Trump

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, arribaron este lunes a Puerto Rico como parte de la ofensiva norteamericana en el Caribe contra el narcotráfico, en un contexto marcado por el aumento de la tensión con el régimen de Nicolás Maduro.

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, recibió a los altos funcionarios en la Base Aérea Muñiz y expresó su respaldo a las políticas de seguridad del presidente republicano, Donald Trump.

“Puerto Rico es la frontera de Estados Unidos en el Caribe. Nuestra lucha contra el narcotráfico va a posicionar a la isla y nos permitirá atacar el problema desde la raíz”, declaró González en una publicación en red social X, donde agradeció al mandatario republicano por “reconocer la importancia estratégica” del territorio y por enfrentar a “los carteles de la droga y al narcodictador Maduro”.

Hegseth, por su parte, envió un mensaje directo a los cerca de 300 soldados destacados en la isla: “Los hombres y mujeres de nuestro Departamento serán los mejores preparados. Son guerreros americanos”, aseguró, en un discurso en el que reafirmó el apoyo de la administración Trump a las misiones de seguridad en la región.

Despliegue militar de EEUU

La visita coincide con ejercicios de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Puerto Rico, que incluyen operaciones anfibias y de vuelo, además del anuncio de que Washington desplegará diez aviones de combate F-35 en la isla.

El movimiento militar ocurre tras semanas de fuertes tensiones entre Caracas y Washington. La administración Trump duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles, calificado como organización terrorista, y de violar leyes estadounidenses sobre narcotráfico.

En paralelo, Trump ordenó movilizar buques de guerra en el sur del mar Caribe, frente a las costas venezolanas. La semana pasada, la flota norteamericana hundió una lancha presuntamente cargada de droga con destino a Trinidad y Tobago, que habria dejado un saldo de once presuntos miembros del Tren de Aragua fallecido.

La tensión escaló aún más el jueves, cuando Estados Unidos denunció que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron un navío militar en aguas internacionales. Ante ello, Trump autorizó disparar en caso de que las fuerzas estadounidenses sean puestas en peligro.

FUENTE: Con información de redes sociales

