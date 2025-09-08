lunes 8  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Ryan Wesley Routh podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte si es hallado culpable de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2024

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.

CAPTURA DE VIDEO
Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.

Arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.

AFP
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- El juicio contra Ryan Wesley Routh, el hombre de 59 años acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump hace aproximadamente un año, comienza este lunes en un tribunal federal de Fort Pierce, Florida.

El proceso judicial busca esclarecer los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2024, cuando Routh fue descubierto presuntamente apuntando con un rifle semiautomático al entonces candidato presidencial en su campo de golf de West Palm Beach.

Lee además
Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud
Imagen referencial
SENTENCIA EJEMPLAR

Justicia en Florida, 20 años de cárcel para hombre que explotó sexualmente a adolescente

Plan frustrado y confesión escrita

Durante una revisión de seguridad, un agente del Servicio Secreto localizó a Routh oculto entre los arbustos con un rifle SKS equipado con mira telescópica.

Tras ser descubierto, el sospechoso huyó del lugar sin efectuar disparos, pero fue capturado poco después gracias a la fotografía de la matrícula de su vehículo.

Una de las pruebas más contundentes en su contra es una carta que Routh redactó meses antes del presunto atentado.

En la misiva, dirigida "Al Mundo", confesaba su intención: "Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero les fallé. Hice mi mejor esfuerzo y di todo lo que pude. Ahora les toca a ustedes terminar el trabajo; y ofreceré $150,000 a quien pueda completar el trabajo".

Los registros telefónicos indican que el acusado vigiló el campo de golf y la residencia Mar-a-Lago de Trump durante casi un mes previo al suceso.

Perfil del acusado

Routh cuenta con un extenso historial delictivo que se remonta a 2002. Entre ese año y 2010, acumuló condenas en Carolina del Norte por delitos graves como posesión de un arma de destrucción masiva, porte de arma oculta y resistencia al arresto.

Su pasado también revela una obsesión con la guerra en Ucrania, país al que viajó en 2022 con la intención de reclutar soldados afganos, una idea que fue descrita como "delirante" por militares ucranianos.

Paradójicamente, Routh había votado por Trump en 2016 y 2020 antes de cambiar su afiliación política.

Las investigaciones señalan que la planificación del atentado comenzó en febrero de 2024. Mantuvo conversaciones sobre posibles rutas de escape y la obtención de armamento militar, incluido un lanzacohetes.

Juicio con alta expectación

El proceso judicial se llevará a cabo bajo la supervisión de la jueza Aileen Cannon, la misma magistrada que previamente desestimó el caso de los documentos clasificados contra Trump.

En una decisión poco común, Routh optó por ejercer su propia defensa, a pesar de las advertencias de la jueza sobre los riesgos de esta elección.

El acusado enfrenta cinco cargos federales, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial y agresión a un agente federal. Además, el estado de Florida presentó cargos por intento de asesinato en primer grado y terrorismo.

El juicio, que se espera dure varias semanas, pone de relieve las vulnerabilidades en la seguridad de figuras políticas, especialmente después de un primer atentado contra Trump ocurrido 64 días antes en Pensilvania.

Routh presentó una moción para retar a Trump a un partido de golf "a vida o muerte", la cual fue desestimada por la jueza por considerarla "claramente absurda".

El juicio comienza este lunes con la selección del jurado y se prevé que los alegatos iniciales se presenten el jueves.

Temas
Te puede interesar

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes en Jacksonville

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.
RELACIONES

Rodríguez Zapatero se une a 'neochavistas' e impulsan fórmula para hacerse del poder

Francia se une a las fuerzas navales de EEUU contra el narcotráfico
NARCOTRÁFICO

Francia se une a EEUU para combate al narco en el Caribe 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Virginio Lema Trigo, abogado y periodista boliviano.
INVESTIGACIÓN

Bolivia, las secuelas de un país secuestrado por el socialismo, narradas desde los sucesos