Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio

MIAMI. - Xavier Jordán, empresario ecuatoriano y uno de los cuatro procesados por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acudió este lunes 8 de septiembre al Consulado de Ecuador en Miami. Esto como parte de las medidas cautelares impuestas por el tribunal que lleva el caso, a cargo de la jueza María Ayala.

La jueza ordenó, el 3 de septiembre, que Jordán y el exministro del correísmo José Serrano se presentaran periódicamente en el consulado en Miami. En el caso de Serrano, permanece detenido en una cárcel de Miami y será el 11 de septiembre cuando se defina su situación en Estados Unidos.

“Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el Consulado de Ecuador en Miami. Vamos a defendernos en este proceso. No me callarán. Yo soy con pruebas… La familia se respeta”, dijo Xavier Jordán, quien reside en Miami, en su cuenta en la red social X.

La Fiscalía investiga a Jordán, Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y a Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023, luego de un mitin político en un colegio de Quito.

Argumentos de la Fiscalía

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó 14 indicios para intentar demostrar que existiría una estructura organizada que planificó, coordinó y ejecutó el asesinato de Villavicencio. Según esto, el empresario Xavier Jordán actuó presuntamente como financiador.

De acuerdo con la Fiscalía, Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio. Los abogados del empresario niegan esa versión y aseguran que no existen pruebas con sustento en su contra.

Según los chats extraídos del celular de Norero, él y Jordán compartieron decenas de conversaciones, mientras el narcotraficante se encontraba preso en la Cárcel de Cotopaxi durante 2022: hablaban sobre sus negocios y sobre posibles atentados a periodistas y políticos, según la Fiscalía.

De los cuatro procesados por este caso, solo Daniel Salcedo cumple prisión en Ecuador: está recluido en la Cárcel 4 de Quito, después de varios traslados y un atentado en su contra.

FUENTE: Con información de El Comercio/Teleamazonas/Primicias