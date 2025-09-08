lunes 8  de  septiembre 2025
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

"Vamos a defendernos en este proceso", dijo el empresario Xavier Jordán. Acusado de financiar el crimen contra el entonces candidato presidencial Villacencio

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio

Cuenta de Xavier Jordán en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. - Xavier Jordán, empresario ecuatoriano y uno de los cuatro procesados por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acudió este lunes 8 de septiembre al Consulado de Ecuador en Miami. Esto como parte de las medidas cautelares impuestas por el tribunal que lleva el caso, a cargo de la jueza María Ayala.

La jueza ordenó, el 3 de septiembre, que Jordán y el exministro del correísmo José Serrano se presentaran periódicamente en el consulado en Miami. En el caso de Serrano, permanece detenido en una cárcel de Miami y será el 11 de septiembre cuando se defina su situación en Estados Unidos.

Lee además
Seguidores del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio lamentaron el asesinato
HOMENAJE

Interamerican Institute for Democracy presenta libro en tributo a Fernando Villavicencio
Hijas del periodista ecuatoriano asesinado, Amanda y Tamia Villavicencio. 
RECONOCIMIENTO

Homenaje póstumo a Fernando Villavicencio en Miami

“Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el Consulado de Ecuador en Miami. Vamos a defendernos en este proceso. No me callarán. Yo soy con pruebas… La familia se respeta”, dijo Xavier Jordán, quien reside en Miami, en su cuenta en la red social X.

La Fiscalía investiga a Jordán, Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y a Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023, luego de un mitin político en un colegio de Quito.

Argumentos de la Fiscalía

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó 14 indicios para intentar demostrar que existiría una estructura organizada que planificó, coordinó y ejecutó el asesinato de Villavicencio. Según esto, el empresario Xavier Jordán actuó presuntamente como financiador.

De acuerdo con la Fiscalía, Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio. Los abogados del empresario niegan esa versión y aseguran que no existen pruebas con sustento en su contra.

Según los chats extraídos del celular de Norero, él y Jordán compartieron decenas de conversaciones, mientras el narcotraficante se encontraba preso en la Cárcel de Cotopaxi durante 2022: hablaban sobre sus negocios y sobre posibles atentados a periodistas y políticos, según la Fiscalía.

De los cuatro procesados por este caso, solo Daniel Salcedo cumple prisión en Ecuador: está recluido en la Cárcel 4 de Quito, después de varios traslados y un atentado en su contra.

FUENTE: Con información de El Comercio/Teleamazonas/Primicias

Temas
Te puede interesar

Fiscalía imputa a exministro de Correa por autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

Manu Manzo se casa con Moksha Fitzgibbons en una boda de ensueño

Empresario español de medios recibe honores académicos y parlamentarios en Perú

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales