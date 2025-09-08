Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Los precios del petróleo se encuentra en su nivel más bajo en los últimos cuatro años, después del anuncio de un nuevo aumento de las cuotas de producción de la Opep+, la producción récord de EEUU y la acciones económicas del gobierno del presidente Donald J. Trump.

El precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate, con entrega en octubre, subió un 0,63% pero se ubicó en los 62,26 dólares, el nivel más bajo en los últimos cuatro años.

Por su parte, el barril de crudo en Europa de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió un 0,79% hasta los 66,02 dólares.

El precio más bajo en los últimos años ocurrió hace cuatro semanas atrás cuando el barril estadounidense cerró en los 62,65 dólares.

La Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA) "prevé una caída significativa en el precio del petróleo, ya que el crecimiento de la oferta mundial (...) supera ampliamente el crecimiento de la demanda de productos petroleros", según informe.

El pronóstico se vio reforzado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), que revisó al alza el crecimiento mundial de la oferta de petróleo, debido al aumento de las cuotas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados en la Opep+ y la producción récord de crudo en Estados Unidos, la mayor del mundo con casi 14 millones de barriles diarios.

Para tener una idea, ese registro duplica la producción de Rusia.

Producción récord de EEUU e incremento de la OPEP+

"La semana pasada, el mercado esperaba que la Opep+ aumentara la oferta en el mercado", recuerda Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a la AFP. Como consecuencia, los precios habían perdido alrededor de un 3,5% en pocos días.

El domingo, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) decidieron aumentar su producción de crudo en 137.000 barriles diarios en octubre.

"El aumento real será inferior a eso, ya que observamos que varios países que han visto aumentar su cuota (en las últimas alzas, ndlr) no han incrementado tanto su producción", subraya Lipow. El analista estima que la cantidad que realmente llegará al mercado con esta nueva decisión "será inferior a 100.000 barriles diarios".

Algunos miembros de la Opep+ tienen una capacidad de producción limitada y Rusia podría tener más dificultades para exportar sus barriles debido a las presiones estadounidenses y europeas.

Además, algunos países que han superado sus cuotas en el pasado deben compensar estos aumentos produciendo menos en los próximos meses.

La Opep+ se enfrenta a la competencia de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha prometido "perforar sin descanso" para extraer más petróleo, pero también de otros países que están aumentando su producción, como Canadá, Guyana o Brasil.

Entre otros aspectos geopolíticos a considerar, Lipow destaca que la llegada al mercado de barriles adicionales del cártel "podría permitir a la Administración Trump ejercer una presión adicional para imponer o aplicar más estrictamente las sanciones contra Irán".

FUENTE: Con información de AFP.