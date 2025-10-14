martes 14  de  octubre 2025
IGLESIA CATÓLICA

Vaticano afina detalles para la santificación de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

El Sumo Pontífice invitó a los fieles a tomar como guía el ejemplo de los nuevos santos, a quienes describió como promotores de "unidad, justicia y fraternidad"

El papa León XIV recibió en audiencia privada a monseñor Raúl Biord, arzobispo de Caracas.

El papa León XIV recibió en audiencia privada a monseñor Raúl Biord, arzobispo de Caracas.

Conferencia Episcopal Venezolana.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Iglesia Católica se prepara para un hito de fe y devoción: la canonización de los dos primeros santos de Venezuela, el beato médico laico José Gregorio Hernández y la beata religiosa Carmen Rendiles, este próximo 19 de octubre. En la antesala de este trascendental evento, el papa León XIV recibió en audiencia privada a monseñor Raúl Biord, arzobispo de Caracas, quien transmitió la "gran alegría" y el profundo agradecimiento del pueblo venezolano.

El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico, sirvió para repasar la intensa agenda de la delegación venezolana en Roma. Entre el 15 y el 20 de octubre, la comunidad venezolana y los peregrinos llevarán a cabo conferencias, vigilias de oración y eucaristías. Como acto central, la reconocida Orquesta Sinfónica Infantil Simón Bolívar, compuesta por 175 jóvenes músicos, ofrecerá varios conciertos en la capital italiana, reseña la Conferencia Episcopal Venezolana

Lee además
 José Gregorio Hernández es nombrado santo por el Papa Francisco. 
IGLESIA CATÓLICA

Médico venezolano José Gregorio Hernández es elevado a Santo por el Vaticano
jose gregorio hernandez: un hombre de dios que camina hacia los altares
DESDE EL VATICANO

José Gregorio Hernández: un hombre de Dios que camina hacia los altares

Monseñor Biord adelantó que la celebración se replicará en Venezuela con una "verdadera ‘Fiesta de la Santidad’" que unirá a Caracas, Isnotú (lugar de nacimiento del Doctor Hernández) y todas las diócesis del país. Como muestra de la devoción nacional, el arzobispo obsequió al Pontífice dos esculturas de los futuros santos, realizadas por el artista Juan Carlos Granadillo.

El papa León XIV, al agradecer el detalle, no solo animó a la Iglesia venezolana a fortalecer la fe en los "tiempos complejos" que vive la nación, sino que también elevó un llamado a la clase política del país. El Santo Padre instó a los líderes a "poner por encima de los intereses particulares, las necesidades y esperanzas del pueblo".

El Pontífice fue más allá y vinculó directamente la búsqueda de la paz con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. En una clara alusión a la situación de los presos políticos, León XIV insistió en que "la búsqueda de la paz solo es posible en el respeto de los derechos humanos". Finalmente, invitó a los fieles a tomar como guía el ejemplo de los nuevos santos, a quienes describió como promotores de "unidad, justicia y fraternidad".

Embed - #CartaPastoral | La... - Conferencia Episcopal Venezolana

Temas
Te puede interesar

Referente de arte y fe: Iglesia en Florida devela mural del Dr. José Gregorio Hernández

Iglesia católica: paso a paso del proceso de canonización

Díaz-Balart exige al Vaticano que "rompa su silencio" sobre la represión religiosa en Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril