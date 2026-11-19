Feijóo y Sánchez, enfrentados por la presidencia y la amnistía.

MADRID.- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su principal rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan este jueves en un decisivo debate televisado, a diez días de unas elecciones que podrían abrirle a la oposición el camino de regreso al poder, con el respaldo de Vox, que aspira a ampliar su representación parlamentaria.

La mayoría de las encuestas sitúa como favorito al Partido Popular (PP), liderado por Feijóo, para los comicios del próximo 29 de noviembre, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para formar gobierno, los conservadores necesitarían el respaldo de Vox, al que los sondeos pronostican un importante crecimiento respecto a los 33 diputados obtenidos en 2023.

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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Sánchez, se ubicaría en segundo lugar, con pocas posibilidades de conservar el poder ante el retroceso de las formaciones de izquierda y las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria.

Sin embargo, después de una trayectoria política marcada por sucesivas crisis y recuperaciones, Sánchez asegura que confía en obtener un nuevo mandato, tras ocho años al frente del Ejecutivo.

"¿Las encuestas? A mí me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo, cotizando a la Seguridad Social", afirmó este miércoles durante una entrevista con la cadena Antena 3.

El cara cara

En la recta final de la campaña, ambos candidatos redujeron el ritmo de mítines, entrevistas y apariciones públicas para preparar el cara a cara, previsto para las 22:00 horas locales y estructurado en cinco bloques temáticos.

"El 29 de noviembre va de darle a España el mejor gobierno, y el gobierno será mejor cuanta más fuerza tenga el Partido Popular", afirmó Feijóo durante un reciente mitin.

El dirigente conservador también ha dejado abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Vox para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar, una alianza que podría marcar el rumbo político de España durante los próximos años.

Aunque no participará en el debate televisado, Vox tendrá un papel central en la discusión por las posibles consecuencias de los resultados electorales. Su crecimiento podría facilitar la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo nacional por primera vez desde la transición democrática posterior a la dictadura franquista (1939-1975).

El líder de Vox, Santiago Abascal, cuestionó este jueves su exclusión del encuentro televisivo.

"En España hay tres grandes partidos políticos según las encuestas y según la representación, y solo dos de ellos van a estar en este debate", reprochó durante un acto en el noroeste del país.

La próxima semana está previsto otro debate televisado con la participación de más candidatos.

Un nuevo duelo

El enfrentamiento de este jueves no será el primero entre ambos dirigentes. Además de sus habituales cruces en el Congreso de los Diputados, Sánchez y Feijóo protagonizaron otro debate televisado antes de las elecciones generales de julio de 2023.

En aquella ocasión, los comentaristas políticos consideraron vencedor al líder del PP, frente a un Sánchez que mostró dificultades para responder con fluidez a los cuestionamientos de su rival.

El socialista, sin embargo, consiguió remontar durante la campaña y terminó en segundo lugar, por detrás del PP, aunque obtuvo los apoyos de partidos de izquierda y formaciones independentistas catalanas.

FUENTE: Con información de AFP