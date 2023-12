EEUU sanciona a tres empresas con sede en China

Como amplía el documento, el Departamento de Seguridad Nacional "está tomando estas medidas como parte de su compromiso de eliminar el uso de prácticas de trabajo forzoso en la cadena de suministro de EEUU y promover la rendición de cuentas por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en curso contra los uigures y otros grupos minoritarios religiosos y étnicos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Sinkiang)".

"Hemos demostrado una vez más a través de las acciones de cumplimiento de hoy que Estados Unidos no tolerará el trabajo forzoso en los bienes que ingresan a este país", dijo el Subsecretario de Política, Robert Silvers, quien se desempeña como Presidente del Grupo de Trabajo para la Aplicación del Trabajo Forzado.

Y agregó: “Las empresas deben realizar la debida diligencia y conocer sus cadenas de suministro. El Grupo de Trabajo interinstitucional para el cumplimiento del trabajo forzoso continuará designando entidades que se sabe que violan nuestras leyes, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU continuará su aplicación vigilante en nuestros puertos”.

Empresas de China incluidas en la lista

A partir del 11 de diciembre de 2023, los bienes producidos por las empresas COFCO Sugar Holding Co. Ltd, Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd. y Anhui Xinya New Materials Co., Ltd. tendrán restricciones para ingresar a los Estados Unidos como resultado de su participación en prácticas comerciales dirigidas a miembros de grupos perseguidos, incluidas las minorías uigures en la República Popular China.

Una de las empresas sancionadas es COFCO Sugar Holding Co. Ltd, que tiene su sede en Xinjiang y que se dedica a refinar, producir e importar azúcar, además de comercializar y producir diversos productos, como frutas y hortalizas procesadas. Washington alega que responsables de la compañía visitaron hogares de una aldea en Xinjiang para "reclutar" a trabajadores.

Otra de las que se encuentra en la 'lista negra' es Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd., que tiene su sede en la provincia china de Sichuan y produce dispositivos magnéticos, como transformadores de potencia o inductores. La empresa participa en programas de "transferencia laboral patrocinados por el Gobierno".

La tercera empresa sancionada es Anhui Xinya New Materials Co., Ltd., que tiene su sede en la provincia china de Anhui, y produce fibras y otros materiales textiles hechos con cáñamo, así como con algodón o lana. Washington afirma que la compañía también participó en estos programas nombrados anteriormente.

FUENTE: Europa Press