España se consolida como el segundo mayor trampolín mundial para empresas latinoamericanas, según CEAPI

(De izq. a dcha.) Isabel Álvarez y Núria Vilanova, del CEAPI, en la presentación del estudio "España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo"

MADRID.- España se ha convertido en un actor central para la expansión global de las compañías de América Latina. Así lo revela el estudio “España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo” , elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica ( CEAPI ).

La organización concluye que España es ya “ el primer destino en Europa y el segundo del mundo —solo por detrás de Estados Unidos— con más trampolines de empresas latinoamericanas”.

El informe, presentado en un acto celebrado en las oficinas del despacho Pérez-Llorca en Madrid, contó con la participación de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y de la autora del estudio, la catedrática de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Isabel Álvarez.

El papel geoeconómico de España

El estudio, el primero de su tipo, analiza por primera vez la función de España como plataforma para la inversión extranjera directa (IED) latinoamericana hacia terceros mercados. Según CEAPI, el objetivo es medir la verdadera influencia de España en el entramado empresarial iberoamericano.

Vilanova afirmó que el informe se publica en un contexto de “profundos cambios geopolíticos” y destacó que “CEAPI reivindica la geoeconomía como una herramienta esencial para comprender las relaciones reales entre Estados, más allá de los posicionamientos políticos de sus gobiernos”.

Además, enfatizó el rol de las compañías multiberoamericanas y subrayó que las empresas españolas siguen siendo “actores clave de cohesión, estabilidad y proyección internacional del espacio iberoamericano”.

Isabel Álvarez, por su parte, explicó que “el peso de la economía española como trampolín de inversiones de las empresas de América Latina confirma la relevancia del espacio empresarial iberoamericano, confiriendo un especial protagonismo a las compañías multiberoamericanas”. La experta añadió que para elaborar el estudio se analizaron “más de 54 millones de datos”.

España, plataforma de expansión internacional

El informe detalla que España es el segundo país del mundo con más empresas trampolín latinoamericanas, con 312 compañías, solo superado por Estados Unidos (444). Reino Unido ocupa el tercer lugar, con 279.

En territorio español operan 112 empresas latinoamericanas que utilizan el país como trampolín directo hacia otros mercados. Estas compañías controlan 1,636 filiales en el exterior, lo que equivale a un promedio de 14.6 filiales por empresa. Sus principales destinos de inversión son Europa (693 filiales), Latinoamérica (561), Estados Unidos (140) y Asia, África y el Pacífico (101).

El fenómeno es especialmente notorio en la expansión hacia África, Oriente Medio y Asia-Pacífico. España es, según el estudio, “el principal país del mundo utilizado por empresas latinoamericanas como plataforma hacia estas regiones”, acumulando 24 empresas trampolín que participan en 91 cadenas de propiedad.

Entre los destinos favoritos se encuentran economías de alto poder adquisitivo como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Singapur y Corea del Sur.

Cifras en expansión

Según datos recogidos por CEAPI y basados en cifras de UNCTAD, la IED emitida por América Latina se multiplicó por ocho en lo que va de siglo, pasando de 200 a 1,600 millones de dólares. La IED recibida evolucionó de 500 a 4,000 millones.

El estudio identifica 26,987 empresas matrices latinoamericanas con 44,520 filiales en el mundo. Brasil (28.5%), Colombia (12.1%) y México (9%) concentran más de la mitad. Panamá destaca como un caso singular, con 2,113 matrices y 5,600 filiales internacionales.

De esas matrices, 990 operan en España, consideradas por CEAPI como “multiberoamericanas”, y lo hacen a través de 2,051 filiales.

Los sectores más activos en estas expansiones son el financiero (22,4%), la minería (12,8%) y la energía (10,7%).

La puerta de entrada a Europa

Aunque España ya figuraba como el cuarto destino mundial de IED latinoamericana —según Global LATAM 2025 de ICEX-SEGIB— el nuevo análisis establece que el país es “la segunda plataforma mundial de expansión internacional de las inversiones latinoamericanas”.

La relación financiera entre ambos lados del Atlántico es tan estrecha que el IBEX 35 se considera un “termómetro financiero de América Latina”, recuerda el informe.

España, junto con Luxemburgo, Austria, Reino Unido y Países Bajos, concentra el 90% de la inversión latinoamericana en Europa, consolidándose como la principal entrada natural al mercado europeo.

El estudio concluye que España es un actor fundamental en la expansión internacional de las empresas latinoamericanas gracias a su capacidad para reducir costes, facilitar la transferencia de conocimiento y aproximar culturas empresariales, convirtiéndose en una pieza central de las cadenas de valor de las llamadas multilatinas o multi-iberoamericanas.

FUENTE: Con nformación del CEAPI