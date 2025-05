Guyana refuerza vigilancia en frontera con Venezuela y ratifica soberanía sobre el Esequibo

En un comunicado, emitido el sábado 17 de mayo, Khan indicó que "todo el río Cuyuni es territorio guyanés". Enfatizó que su país tiene autoridad absoluta para vigilar, detener y registrar cualquier embarcación en sus aguas.

El sábado 17, el presidente Irfaan Ali puntualizó a través de la red social X que "cada centímetro de este suelo sagrado pertenece al pueblo de Guyana. Mantengámonos unidos, orgullosos e inquebrantables. El Esequibo es y siempre será nuestro".

Guyana y Venezuela mantienen una disputa histórica por la zona del Esequibo que se dirime ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"La arrogancia y el constante desprecio de Venezuela por el derecho internacional no tienen cabida en una democracia ni en una región pacífica. No se equivoquen: el gobierno y el pueblo de Guyana, junto con nuestros inquebrantables socios internacionales, harán todo lo posible para garantizar la integridad de la soberanía y el territorio de nuestro país. A nuestros vecinos venezolanos que residen aquí, esperamos que respeten el Estado de derecho de nuestro país y no participen en la conducta deshonesta de Venezuela. De no hacerlo, habrá consecuencias legales", puntualizó el presidente guyanés.

Las afirmaciones fueron hechas a una semana de las elecciones regionales en Venezuela, convocadas para el 25 de mayo, que incluyen la elección del gobernador y de diputados para la llamada Guayana Esequiba, en el territorio en controversia con Guyana.

Elecciones en el Esequibo

El pasado 1 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ratificó a Venezuela que debe abstenerse de celebrar elecciones en el Esequibo.

La Corte dictaminó: "En espera de una decisión definitiva sobre el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de celebrar elecciones o de prepararse para celebrarlas en el territorio en disputa, que la República Cooperativa de Guyana administra actualmente y sobre el cual ejerce control".

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización política chavista, postuló a un militar para la gobernación de la Guayana Esequiba: el almirante Neil Villamizar Sánchez, de 55 años, quien fue comandante general de la Armada, componente militar encargado de la vigilancia de las zonas marítimas de Venezuela.

FUENTE: Con información del Gobierno de Guyana/EFE