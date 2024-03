Investigan reuniones de exministro español con un testaferro de Maduro

Aparece "El Venezolano"

Los agentes de la UCO señalan a Brizuela, apodado "El Venezolano", como una pieza clave de la trama que tenía el encargo de blanquear "las mordidas" (sobornos) que se canalizaban a partir de los contratos adjudicados.

“Agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia, empresario y con vínculos en la mafia rumana de Quintana Roo (México)", así es la descripción de Jorge Brizuela Guevara, según recoge el medio español El País.

Está relacionado con la "trama Koldo", caso de corrupción en España que va desde la compra de mascarillas hasta intereses turísticos en el Caribe, pues Brizuela Guevara aparece como propietario de la clínica Pronalab.

Su nombre aparece envuelto en su supuesta implicación en el "caso Koldo" —llamado así por Koldo García, que ostentó cargos de asesor del exministro Ábalos—, un entramado de corrupción que azota al Partido Socialista Español, actual gobierno de España, y salpica al Caribe, sobre todo, a República Dominicana y Venezuela.

Se cree que Koldo facilitó a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios contratos.

Fajos de billetes de dólares

El vehículo que usaba la red de Brizuela Guevara para hacer aflorar el dinero negro era una clínica médica llamada Pronalab, ubicada en Santo Domingo (República Dominicana).

Las pesquisas de los investigadores giran en torno al papel que tuvo una empleada de Brizuela Guevara que se encargaba de traer a Madrid cientos de fajos de billetes de dólares que, según los agentes, acaban siendo repartidos entre los miembros de la trama.

El Venezolano es un empresario y exmilitar que forma parte del servicio secreto chavista como “agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Gobierno de Venezuela”, según la Secretaría de Defensa Nacional de México.

Su nexo con la trama que comenzó salpicando a Ábalos, y que ya afecta a varios miembros del Gobierno, es Víctor de Aldama. quien llevó a Brizuela Guevara a conocer a Ábalos cuando todavía era ministro. Víctor de Aldama, fue el comisionista que estuvo en el aeropuerto de Barajas el mismo día que Delcy Rodríguez. Es más Aldama habría estado con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto de Barajas para recibir a Rodríguez.

Brizuela Guevara, el “espía chavista está siendo investigado por tres importantes organismos americanos: DEA (La Administración de Control de Drogas), la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y el FBI (Agencia Federal de Investigación e inteligencia). En estas investigaciones. El Venezolano figura como un enlace de la mafia rumana y se le vincula con actividades de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero”.

Trama de blanqueo

También se concluyó que Brizuela Guevara “facilitaba la llegada de venezolanos vinculados al presidente Nicolás Maduro para vacaciones, estancias cortas o largas, lo mismo que recursos para ser blanqueados” y que blanqueaba altas sumas de dinero en Puerto Rico en nombre de empresarios próximos a Maduro y a miembros del Ejecutivo venezolano.

La UCO tiene en su poder decenas de mensajes de WhatsApp entre miembros de la trama en los que hablan del blanqueo de dinero que se llevaba a cabo en la República Dominicana.

En concreto, constan varios audios intercambiados por chat fechados el 29 de junio de 2021 en los que se habla de “todos los euros para repatriarlos a España”. También se afirmaba que “no se ha pagado a nadie de los españoles en el mes de junio”.

En otra de las notas de voz se escucha: “Bueno, os explico. A ver, me acabo de enterar que no se ha pagado a nadie de los españoles en el mes de junio, en la primera quincena, con lo cual, aquí hay como quince mil pavos en efectivo entre María y Eva. Bueno, mañana sacará la cifra exacta. Yo había pensado una cosa, a ver qué os parece. Id guardando todos los euros para repatriarlos a España y para lo que haya que pagar ya sabéis qué. Entonces, bueno, luego. Mañana lo hablamos tranquilamente, pero quiero ingresar para pagar, no podemos ir retrasados con la gente de España para pagar las nóminas, entonces, aparte de eso, mañana hablamos como organizar el resto de efectivo”.

“Ahora te cuento. Los euros sí que no los vamos a llevar y dólares. Es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más; en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más. Entonces, la idea era llevarnos sólo billetes de cien, para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar. Entonces, ahora te digo a ver cómo lo hacemos, el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las cinco de la tarde en el vuelo, ¿vale?», se escucha en otro audio, según reporta El Debate.

Como “una película”

Mientras tanto Ábalos ve como "una película" las informaciones que le vinculan con un testaferro de Maduro- El exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, ha negado que las informaciones que publican que la Guardia Civil estaría investigando supuestas reuniones con un testaferro de Nicolás Maduro sean ciertas. " Es una película", ha señalado, según publicó Europa Press.

En febrero Ábalos se desligó de la detención de su asesor por el cobro de comisiones: "No tenía ni idea" El exministro y diputado asegura que desconoce el motivo por el cual han arrestado a Koldo García, su mano derecha en el Ministerio de Transportes. El PSOE recuerda que no es militante y lo deja en manos de la Justicia, según el Confidencial.

El exdiputado socialista y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, regresó al pleno del Congreso después de que se pasara al Grupo Mixto al abandonar su escaño socialista tras estallar el escándalo de corrupción.

