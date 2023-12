Eurodiputada fustiga a Pedro Sánchez: "Impunidad por poder es su legado"

“España dice no a una amnistía, a un golpe a la democracia y a gravísimos delitos de terrorismo y corrupción”, recalcó Montserrat, al tiempo que negó que España fuera a “amenazar jueces” y crear comisiones Lawfare, como aseguró recientemente el partido Juntos por Cataluña (JuntsXCat), de Puigdemont, ante el Congreso español.

Además, condenó la reunión que sostuvo Sánchez a principios de diciembre en Ginebra, Suiza, con representantes de Puigdemont, quien en 2017 huyó a Bélgica para evitar enfrentar a la justicia española, tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

“España dice no a la infamia suprema de trasladar la soberanía nacional del Parlamento a una mesa clandestina de la vergüenza, fuera de la Unión Europea, con un mediador internacional entre el Gobierno de España y prófugos de la justicia”, aseveró.

“Impunidad por poder”

En su corta intervención, la líder conservadora arremetió sin miramientos contra Sánchez, que recordó que durante su campaña electoral había negado la posibilidad de una amnistía, que a su juicio, crea “españoles de primera y de segunda”.

“Su relato es falso, señor Sánchez. Aquí no hay generosidad, grandeza, ni concordia de ningún tipo, aquí solo hay el interés personal de un político sin principios ni palabra, que arrasa con todo por seguir gobernando. Impunidad por poder, ese es su legado, señor Sánchez”, subrayó.

La eurodiputada afirmó que la amnistía de Sánchez es “vender la dignidad de España por siete votos para gobernar”. “¿De verdad cree que unos meses más en Moncloa compensan destruir la independencia judicial, la separación de poderes y la igualdad de españoles ante la ley?”, cuestionó al mandatario español, al resaltar que su actuación tiene “cero en patriotismo, diez en oportunismo”.

Igualmente, advirtió que tanto Sánchez como Puigdemont están “equivocados” si piensan que los españoles les permitirán llevar adelante la amnistía. “España no se rinde, de España no se ríe nadie porque somos una gran nación, una de las grandes democracias europeas y por eso los españoles seguiremos diciendo no sin descanso a la amnistía en las calles, en los tribunales y aquí en Europa”, enfatizó.

El pasado 11 de noviembre, Pedro Sánchez juró como presidente del Gobierno español, gracias al apoyo de JuntsXCat y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), pese a haber quedado de segundo en las elecciones del 23 de julio.

Con los primeros, Sánchez pactó una amnistía que ha originado fuertes críticas y una ola de protestas tanto dentro como fuera del país. Mientras con el PNV, acordó negociar el “reconocimiento nacional” del País Vasco y el “traspaso efectivo” a este de todas las transferencias pendientes incluidas en el Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, en un lapso máximo de dos años.

