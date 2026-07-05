Iraníes despiden los restos mortales de Jamenei, pero en ausencia de su hijo y sucesor Mojtaba

Los iraníes participan en una oración por el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, durante una ceremonia de despedida antes de su funeral en la gran Mezquita Mosallah en Teherán, Irán, 05 de julio de 2026.

TEHERÁN — Los dirigentes iraníes se unieron el domingo a las oraciones junto al féretro del difunto líder supremo Alí Jamenei en el segundo día de ceremonias fúnebres, en las que su hijo y sucesor, Mojtaba, brilló por su ausencia.

La oración en el enorme complejo de la Gran Mosalá, donde se celebran las exequias, duró unos 10 minutos y fue dirigida por Jafar Sobhani, un ayatolá de 97 años.

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Jamenei gobernó la república islámica desde 1989 hasta su muerte a los 86 años en un ataque aéreo el 28 de febrero, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y finalmente a la ciudad natal de Mashhad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza. Entre medias, no obstante, el ataúd realizará una escala en las ciudades iraquíes de Kerbala y Nayaf para que los chiíes del país puedan despedirse.

En un podio a la entrada de la mezquita se encuentra el ataúd que acoge el cuerpo sin vida de Jamenei, que descansa en lo más alto de una pirámide de cubos de metacrilato en cuyos escalones están repartidos los restos mortales de la familia del ayatolá —su hija Boshra, una nieta de 14 meses, su nuera Zahra Haddad Adel y su yerno Mesbah Bagheri Kani— muertos también en el ataque efectuado por aviones de combate israelíes sobre Teherán como parte del comienzo de la ofensiva combinada junto a Estados Unidos.

¿Dónde está Mojtaba?

En primera fila, frente al féretro, junto a miles de fieles, se encontraban el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el influyente líder del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe del equipo de negociación con Estados Unidos.

Qalibaf, una de las caras más prominentes de la era post-Alí Jamenei, elogió en X cómo la "nación orgullosa e invencible del Irán islámico" homenajea a su "mártir".

También estaban dos líderes de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán: el general Esmail Qaani y Ahmad Vahidi.

Qaani, el enigmático jefe de la Fuerza Qods, responsable de sus operaciones en el extranjero, declaró a la televisión iraní que el "bendito final" de Jamenei era apropiado después de una vida de "esfuerzo".

Tres hijos de Jamenei estaban presentes, Masud, Mostafa y Meysam, según las imágenes de la televisión estatal. No así Mojtaba.

El nuevo líder supremo, de 56 años, presuntamente herido en los ataques del 28 de febrero, no ha sido visto en público desde esa fecha y solo se ha pronunciado por mensajes supuestamente escritos por él, según el régimen teocrático.

Las autoridades declararon feriados el domingo y el lunes para facilitar la participación en las honras fúnebres, en las que se esperan unos 10 millones de personas.

¿Señal de "fuerza" el funeral?

Teherán lo considera una demostración de fuerza en plena negociación diplomática con Estados Unidos tras la firma el mes pasado de un acuerdo marco para poner fin al conflicto.

Cientos de personas hicieron fila desde el viernes por la noche frente a la Mosalá, con la esperanza de ser las primeras en acceder. Siguiendo la tradición chiita, muchos se golpean el pecho en señal de duelo.

El lunes el cortejo fúnebre recorrerá las calles de Teherán. Luego pasará por varias ciudades de Irán e Irak, antes de su entierro el 9 de julio en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde Jamenei era originario.

Las exequias incluyen una visita a dos santuarios chiitas en territorio iraquí.

Grupos armados

Bajo Alí Jamenei, Irán brindó durante años apoyo a grupos armados de toda la región, entre ellos el movimiento palestino Hamás y el libanés Hezbolá.

Para recibir a iraníes de todo el país, se instalaron más de 400 carpas de la Media Luna Roja iraní en un gran parque de la capital.

Se dispusieron además camiones cisterna, listos para refrescar a la multitud ante temperaturas que se espera que superen los 35 °C.

Junto al ataúd de Jamenei se encuentran los de sus familiares que murieron junto a él: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta de 14 meses, según las autoridades.

FUENTE: Con información de AFP y EFE