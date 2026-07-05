Trump culmina festejo del 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamado contra el comunismo

Miles de personas observan el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia cerca del Monumento a Washington en el National Mall en Washington, D. C., EEUU, el 5 de julio de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coronó esta pasada noche los eventos de celebración del 250º aniversario del país con un discurso en el National Mall de Washington D.C., en el que elogió a Estados Unidos como la "máxima culminación" de la historia humana, al tiempo que llamó a luchar contra el comunismo.

A pesar de los contratiempos provocados por las lluvias y la intensa ola de calor que azota el centro-este del país, Trump terminó hablando durante 45 minutos ante el gentío congregado en la capital estadounidense; un discurso corto para sus estándares en el que repitió su condena contra el comunismo que ya pronunció en la víspera ante el Monte Rushmore, en Dakota del Sur.

"A los 250 años, puede que seamos la república constitucional más antigua del mundo, pero nuestro país apenas está comenzando, porque lo mejor está por venir", afirmó Trump. "Y las barras y estrellas acabaron arrojando al olvido al martillo y la hoz. Lo hicieron en el pasado y lo volveremos a hacer si es necesario", apuntó.

Trump reiteró sus advertencias sobre la amenaza del comunismo. "No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado", dijo en referencia a las recientes victorias de candidatos demócratas socialistas en las primarias de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre próximo.

Reconocimiento a los veteranos

A lo largo de su aparición, Trump se dedicó también a reconocer a los veteranos en combate y llevó al escenario a militares retirados como Arthur Rose, veterano de la Marina de 107 años y superviviente del Desembarco de Normandía, o al capitán Ken Schubring, uno de los últimos supervivientes del ataque a Pearl Harbor.

Trump hiló relatos de heroísmo y acontecimientos para reflejar los valores de patriotismo y libertad que conforman el espíritu estadounidense, al tiempo que invitó a veteranos al escenario para saludar varias banderas históricas.

"Juntos reafirmamos también la verdad de que la fuerza y el poder de Estados Unidos no son motivo de vergüenza. Es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos", agregó.

Entre los pabellones celebrados en el evento se incluyó la enseña que ondeó en el buque insignia cuando la Armada estadounidense hundió a la flota española en la bahía de Manila, "una de las mayores victorias navales de la historia", que equiparó a la "reciente victoria al hundir toda la Armada iraní" en el reciente conflicto con Teherán.

Los desafíos futuros de EEUU

El presidente también hizo alusión a los desafíos que enfrenta Estados Unidos para preservar los pilares de la democracia. En ese sentido se refirió a la necesidad de aprobar la reforma del registro electoral para evitar el fraude electoral y que voten personas sin estatus legal, una medida a la que se oponen los demócratas.

"Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener su grandeza. Lo lograremos aprobando la Ley 'SAVE America', lo que implica que todos los votantes, todos, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía, y no habrá voto por correo, salvo algunos casos", insistió.

"Hoy, nuestro país está ganando de nuevo y estamos ganando como nunca antes. Estados Unidos ha vuelto, y queremos mantener a Estados Unidos grande, y lo haremos aprobando la Ley SAVE America, lo que significa que todos los votantes deben mostrar una identificación de votante, una pequeña cosa llamada prueba de ciudadanía", ha manifestado Trump sobre la legislación que enfrenta una dura batalla en el Capitolio.

Trump, antes de dar paso al gran espectáculo de fuegos artificiales que remató el evento, dejó bien claro que hay un nuevo "amanecer de la edad dorada de América" y que estos 250 años de existencia son solo el principio. "Por nuestro país, por nuestros hijos y por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestro país a nuevos niveles, a niveles nunca alcanzados. Vamos a hacerlo más grande, mejor, más fuerte y vamos a amarlo aún más", manifestó.

El apogeo comprendió el lanzamiento de 850.000 proyectiles de fuegos artificiales que fueron lanzados desde diez sitios que abarcan el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, barcazas en el río Potomac y en el West Potomac Park, que iluminaron durante 40 minutos el cielo de la capital norteamericana.

Bandera de EEUU en la Luna

Además, dijo que entregaría una bandera que ondeó sobre el Capitolio que "pronto será plantada por astronautas estadounidenses en su próximo regreso a la Luna", aseguró.

El discurso de Trump en la Explanada Nacional marcó el centro de unas celebraciones que se han extendido por semanas en la capital estadounidense.

La Administración republicana creó Freedom 250 para programar actos alternativos a los planeados por la organización no partidista America250, entre ellos la Gran Feria Estatal Estadounidense en la capital, un evento deslucido por un número de asistentes menor a lo esperado, una ola de calor y la cancelación de decenas de artistas.

Las palabras de Trump fueron precedidas por un gran espectáculo de fuegos artificiales, el mayor de su tipo en Washington, con el que el Gobierno quiere instaurar un récord.

Las celebraciones se han visto alteradas este sábado por la combinación de intensas tormentas eléctricas y una intensa ola de calor que ha obligado a evacuar recintos, retrasar actos oficiales y suspender temporalmente actividades en varias ciudades del país, entre ellas Washington, Boston y Filadelfia.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de la ciudad de Washington atendió a 51 personas por dolencias relacionadas con el calor durante la celebración Freedom 250 y en el perímetro circundante el sábado, de las cuales 12 fueron trasladadas a un hospital, según informó el Centro de Información Conjunta del Evento Nacional de Seguridad Especial.

Otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles han festejado los 250 años de la Independencia estadounidense con conciertos, desfiles, ferias y festivales, aunque varios de estos eventos al aire libre tuvieron que ser aplazados o cancelados debido a la ola de calor extremo que sofoca al país.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE