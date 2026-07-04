EEUU presta asistencia y mantiene plan sobre Venezuela: emergencia podría dilatar transición

Los marines de EEUU, con la Fuerza de Combate Litoral-24 y marineros de EEUU, del USS Fort Lauderdale (LPD 28) entregaron suministros críticos de asistencia en desastres

CARACAS.- Luego de los dos terremotos ocurridos en Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las agencias de su gobierno prepararse para una rápida movilización ante la tragedia.

“Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, señaló el mandatario republicano.

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Estados Unidos mantiene presencia diplomática en Venezuela desde enero de este año, tras la captura de Nicolás Maduro, quien está acusado de narcoterrorismo. Desde entonces, la Administración Trump se mantiene vigilante sobre el interinato de Delcy Rodríguez y desplegó su plan de tres etapas: Estabilidad, recuperación y transición.

El 29 de junio, el Gobierno de Estados Unidos subió a más de 300 millones de dólares la ayuda de emergencia para enfrentar las consecuencias del doble terremoto. Cuatro días antes, el 25 de junio, se había anunciado una ayuda valorada en 150 millones de dólares.

Según el Departamento de Estado, 50 millones de dólares del monto adicional se destinarán a "financiar operaciones críticas de organizaciones asociadas": World Vision, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como la otra mitad para el "fondo común para Venezuela" de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, señaló el 27 de junio que que la respuesta de Washington representa una de las mayores operaciones de asistencia realizadas por su país ante una catástrofe como la que vive Venezuela.

Tareas humanitarias

Barret resaltó que la prioridad son las tareas humanitarias.

“He visto con mis propios ojos el tamaño de este desastre. El escenario es devastador”, dijo el diplomático en entrevista con N+ Univision.

Barret también dijo que las fuerzas militares estadounidenses trabajan en coordinación con la Fuerza Armada Nacional(FAN), en momentos cuando la ciudadanía ha señalado como insuficiente la actuación de los militares venezolanos durante la tragedia.

El funcionario se refirió a la gestión del interinato en medio de la emergencia: "He visto totalmente transparencia y una preocupación de cuidar a la gente, de continuar trabajando con nosotros".

El interinato reportó el 2 de julio 2.595 personas han muertos tras los terremotos.

Sobre los efectos de esta catástrofe para el plan de la democratización en Venezuela, el comandante Jesús Romero señala que Estados Unidos mantiene la estrategia.

“La política norteamericana es fría, calculada, no toma en cuenta las emociones, como lo ven especialmente los venezolanos, para tomar decisiones”, asevera Romero al DIARIO LAS AMÉRICAS.

De hecho, el diplomático Barret sostuvo el 1 de julio: "El presidente y el secretario de Estado, Marco Rubio, han expuesto un plan de tres fases para Venezuela que permanece intacto".

El comandante Romero subraya que la política exterior está clara. Explica que EEUU tiene un brazo humanitario que fue el que actuó luego del terremoto y que activó la ayuda humanitaria de millones de dólares, al tiempo que levantó sanciones temporalmente para que fuese más viable atender la emergencia.

Por eso, Romero rechaza los señalamientos según los cuales, la Administración Trump “actúa en el mejor interés del régimen”. Agrega que esta visión evidencia “una desconexión y una incongruencia”.

El analista cuestiona que los venezolanos piensen que, durante labores humanitarias, representantes estadounidenses se ponga a pelear con en el interinato en las calles, o que los marines irán a buscar a líderes del oficialismo.

Por otra parte, asevera que la ayuda humanitaria de EEUU llegó “con una cadena logística militar mucho más grande de lo que puede apreciar los medios de Venezuela”.

A su vez, supone que la situación humanitaria tras los terremotos “puede ser que tenga algún tipo de dilación hacia las fases 2 y 3 del plan en Venezuela”.

El lunes 29 de junio, El Departamento de Estado se refirió a la polémica entre el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, con un rescatista estadounidense. Cabello está al mando de las operaciones en la Zona de Desastre en La Guaira.

“Hubo un desafortunado malentendido entre un miembro de un equipo de búsqueda y rescate urbano de EEUU y las autoridades interinas venezolanas”, dijo el Departamento de Estado a NTN24.

Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart sostuvo: “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios”.

Agradecimiento de Delcy Rodríguez

El lunes 29 de junio, El Departamento de Estado se refirió a la polémica entre el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, con un rescatista estadounidense. Cabello está al mando de las operaciones en la Zona de Desastre en La Guaira.

“Hubo un desafortunado malentendido entre un miembro de un equipo de búsqueda y rescate urbano de EEUU. y las autoridades interinas venezolanas”, dijo el Departamento de Estado a NTN24.

Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart sostuvo: “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios”.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, agradeció el 27 de junio la ayuda de EEUU. “Recibí una llamada del presidente Trump y del secretario de Estado, quienes reafirmaron el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos durante este momento difícil para Venezuela. Estamos profundamente agradecidos por este gesto de amistad y cooperación", sostuvo.

Mal manejo de la crisis

El consultor político Ricardo Ríos señala que el manejo de la tragedia por parte del interinato venezolano “ha sido desastroso, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista comunicacional”.

Ríos indica al DIARIO LAS AMÉRICAS que la opinión pública ha sido muy crítica sobre el manejo de la crisis, “y la percepción, desde el punto de vista comunicacional, es abrumadoramente negativa”.

Agrega que operativamente puede compararse la ejecución del mismo Estado venezolano con el deslave de Vargas. Puntualiza que

“la Fuerza Armada ha tenido un rol mucho menos protagónico en esta ocasión. En algunos casos, ha sido un punto de obstáculo”.

El analista puntualiza que, en estas situaciones, “quien controla el poder, por más mermado que este sea, pues tiene una ventaja: ante el miedo, por lo general, la gente busca una protección superior”. Añade que, aunque el Estado no está ofreciendo esa protección de manera eficiente, es a quien se le sigue exigiendo”.

Además, Ricardo Ríos resalta: “Quizás el punto más clave de todo esto es el apoyo casi incondicional que le ha brindado el gobierno de Estados Unidos al interinato, de eso se trata porque es un tutelaje. Y las declaraciones de John Barrett, del mismo departamento de Estado, han sido bastante en línea con el oficialismo”.

También subraya: “Esto va definiendo las aguas de justamente cómo se está asociando el Gobierno de Estados Unidos con el interinato”.

Acota que esta situación tiene una lógica geopolítica. “Sin duda, esto va a ser una excelente oportunidad para posponerlo todo. Y esa famosa fase tres planteada por Estados Unidos queda como en entredicho”, asegura.

El consultor político asevera que todavía existe una especie de idolatría por parte de un segmento de la sociedad venezolana sobre lo que significa Estados Unidos y sus valores de libertad y democracia.

A su vez, habla de “una decepción progresiva sobre sobre Estados Unidos, pero no diría que es generalizada todavía”.

Respuesta en Venezuela

En esta ecuación, el analista Ríos pone sobre la mesa un aspecto importante: la respuesta de la sociedad venezolana.

“Esa respuesta inicialmente ha sido de mucha solidaridad y activación. Ahora esa activación y movilización puede convertirse, parcialmente, en una acción política, pero para eso se requiere el liderazgo. Si el liderazgo opositor sigue desdibujado, pues evidentemente esto se va a posponer de una u otra forma”, sostiene.

Asimismo, afirma que sería esperable que el liderazgo antagónico al interinato, que está concentrado fundamentalmente en María Corina Machado, “hiciera algo con respecto a esta situación, quedarse callado de brazos cruzados también va a ser juzgado”.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, denunció el 29 de junio que el interinato cerró "el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir" su entrada.

Añadió: “Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso".

“A mí me queda bien claro que había un plan para que María Corina regresara a Venezuela en estos días. Desafortunadamente, hubo el evento de los terremotos, pero la organización que la ayudó a ella a salir de Venezuela para recibir el Premio Nobel en Noruega, está en Curazao”, acota el comandante Jesús Romero.

Compromiso de EEUU

Estados Unidos envió más de 2.000 militares a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda y rescate luego de los sismos.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, EEUU está plenamente movilizado para apoyar al pueblo venezolano tras estos devastadores terremotos. El Departamento de Estado trabaja las 24 horas del día para liderar una respuesta de gran escala, con el respaldo del Departamento de Guerra”, dijo el Comando Sur.

Destacaron que las autoridades interinas cooperan “plenamente” para acelerar esta respuesta humanitaria de gran escala.

En este sentido, el jefe de Misión “continúa liderando los esfuerzos para movilizar a los equipos de respuesta de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, llegar a las comunidades más afectadas, restablecer infraestructura vital y entregar asistencia que salva vidas”. mantenemos firme nuestro compromiso de estar al lado del pueblo venezolano.

El mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, llegó a Caracas el 26 de junio. Un equipo de unos 100 aviadores con experiencia en gestión aeroportuaria llegó, el domingo 28 de junio, a Venezuela para asistir a las autoridades a "aumentar el flujo vital de tráfico aéreo de llegada y salida".

Dentro del despliegue, un avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos se han empleado para transportar personal, equipamiento y suministros.

Además, helicópteros UH-1Y Venom de la Marina se han utilizado para identificación aérea de las áreas afectadas por los terremotos.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/Comando Sur/AFP/EFE/UNIVISIÓN