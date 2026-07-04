sábado 4  de  julio 2026
POLÉMICA

Admiradores de Franklin Virguez ven razón política en acusación surgida en su contra

Seguidores de la carrera del actor y amigos rechazan el argumento de la denuncia y exponen ejemplos de su conducta moral

El actor venezolano Franklin Virgüez tiene una trayectoria destacada en su país, Venezuela.&nbsp;

El actor venezolano Franklin Virgüez tiene una trayectoria destacada en su país, Venezuela. 

CORTESÍA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- “Tengo cuarenta años y más de conocer a Franklin Virguez”, así comienza la alocución de un post publicado por la reconocida actriz venezolana Flor Núñez en su portal de Instagram.

La publicación de la actriz con una reconocida carrera en su país, Puerto Rico y Estados Unidos, se produce a raíz de una acusación publicada contra Virguez, de la cual se han hecho eco medios de comunicación, donde se señala al actor de conducta pública impropia.

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Núñez añade: “Más que mi amigo Franklin Virguez es mi hermano; lo conozco muy bien. Ha sido siempre lo que es, un hombre cabal, que ni fuma, ni toma, ni ha consumido drogas, nada de eso”, asegura la actriz.

“En cambio, sí se la pasa metido en el gimnasio, haciendo ejercicios. Es muy sano y es una persona maravillosa, un gran amigo, un gran familiar, porque es mi familia”, asegura. Y además de eso ha hecho una labor estupenda por el teatro en Venezuela y aquí en Estados Unidos también. Siempre ha cuidado mucho la calidad de lo que hace, el respeto por los demás”.

Y añade Núñez, “Virguez dice grandes verdades en sus redes sociales. Verdades documentadas”.

Su opinión en cuanto a lo publicado recientemente sobre Virguez, es que se trata de especulaciones de gente que no lo conoce y no saben que acusar es impropio, que debe saberse primero quién es la persona. “Por eso les digo qué tipo de persona es”, advierte Núñez.

En cuanto al hecho del que lo están acusando, Núñez dice: “Espero, como decimos en Venezuela, ‘a las pruebas me remito’ porque creo en Franklin y sé lo honrado y lo buen ciudadano que ha sido y es”.

A esta publicación de la actriz al momento de redactar esta nota, elaborada a partir de inquietudes recibidas en la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS, por parte de otras personas que conocen de la trayectoria del actor, han reaccionado más de 5.000 seguidores de la actriz que apoyan el pronunciamiento en favor de Virguez y entre estos no faltan los que aseguran, “todo lo que está pasando con el señor Virguez, es un tema político”.

A este último argumento pudiera añadirse que quienes conocen a Virguez lo identifican como un activista político frontal contra el régimen venezolano y que se caracteriza por expresar con claridad sus opiniones acerca de la realidad de su país y hacerlas públicas.

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A raíz del reporte periodístico que se hizo eco de una presunta acusación de alguien que asegura haber grabado al señor Virguez en el interior de su auto; ciudadanos que conocen de su costumbre de practicar ejercicios físicos sistemáticamente, exponen la hipótesis de que el momento en que quien hizo la acusación, asegura haber alcanzado a ver sus partes íntimas, el señor Virguez pueda haberse estado cambiando de ropa en el interior de su automóvil y por esa razón, quedar expuesto, lo cual generó la impresión de una conducta impropia; sin embargo, aseguran, esa suposición no se adecúa con el buen carácter moral que quienes conocen cercanamente a Virguez, aseguran lo identifica.

Con esta nota, que lanza una exhortación a ofrecer al señor Virguez la oportunidad de mostrar su inocencia, si fuese el caso, DIARIO LAS AMÉRICAS responde a la solicitud surgida del clamor de muchos admiradores del actor que han seguido su trayectoria, lo consideran un ciudadano de bien y rechazan la hipótesis del incidente reportado.

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