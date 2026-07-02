¿Quiénes son las figuras clave en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei?

Voluntarios registran a un musulmán chiita junto a los carteles del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, y del fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

PARÍS — Un grupo de figuras militares, teocráticas y políticas asumió las riendas de Irán tras el asesinato del veterano líder supremo Alí Jamenei en un bombardeo aéreo estadounidense-israelí al inicio de la guerra, tras años en los que el poder estuvo concentrado en una sola persona.

Su hijo Mojtaba Jamenei fue nombrado líder supremo poco después de su asesinato, pero no está claro cuál es su influencia real y aún no ha sido visto en público.

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El presidente estadounidense Donald Trump declaró este mes en el G7 que la guerra eliminó al primer y también al segundo círculo de dirigentes, pero sostuvo que el "tercer grupo" es "inteligente", "muy racional" y "no está radicalizado".

A continuación, las figuras clave del sistema iraní, cuya presencia en las ceremonias fúnebres de Alí Jamenei, que comienzan el sábado, será observada muy de cerca.

El líder supremo Mojtaba Jamenei

Tras suceder a su padre como líder supremo, Mojtaba Jamenei ocupa en teoría la cúspide del sistema teocrático de Irán, en un cargo vitalicio con la última palabra sobre todas las cuestiones políticas relevantes.

Sin embargo, todavía no se le ha visto en público desde su nombramiento, y varias fuentes indicaron que resultó herido de gravedad en el ataque israeloestadounidense que el 28 de febrero mató a su padre y a su esposa, Zahra Haddad Adel, y desencadenó la guerra.

Mojtaba ha emitido numerosas declaraciones escritas, supuestamente por él, sobre asuntos políticos, que fueron leídas en la televisión.

En uno de sus posicionamientos más significativos, publicado el 18 de junio, Mojtaba Jamenei dijo haber bendecido las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a tener una "opinión diferente".

Una de las cuestiones clave en los funerales de Alí Jamenei será si aparece en público su hijo.

El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf

En ausencia de Mojtaba Jamenei, el rostro público más destacado es Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, que lideró el equipo negociador en las conversaciones con Estados Unidos, primero en Pakistán y luego en Suiza.

Durante tres décadas ha ocupado cargos civiles y militares: comandante de las fuerzas aeroespaciales de los Guardianes de la Revolución, jefe de la policía de Teherán y alcalde de Teherán.

Durante el proceso de negociación con Estados Unidos, evitó aparecer en las fotos junto al vicepresidente estadounidense JD Vance, posiblemente por temor a las críticas de los sectores más radicales en Irán.

El presidente, Masud Pezeshkian

Presidente desde 2024 tras la muerte de su predecesor Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero, Pezeshkian está considerado parte del ala más moderada de la política iraní.

Pese a ser presidente, no ostenta el poder supremo y en la historia reciente muchos presidentes han tenido dificultades para imponer su voluntad.

Fue Pezeshkian quien firmó el acuerdo con Estados Unidos, suscrito por el presidente Donald Trump, para poner fin al conflicto.

El canciller, Abás Araqchi

Este veterano diplomático ocupa el cargo desde 2024, tras la muerte del anterior ministro de Relaciones Exteriores, Husein Amir Abdollahian, en el mismo accidente de helicóptero que costó la vida a Raisi.

Acompañó a Qalibaf a las negociaciones en Pakistán y Suiza, y también participó en las conversaciones de febrero en Omán con enviados estadounidenses, que no lograron detener la guerra.

Araqchi, doctor en pensamiento político por la Universidad de Kent, en Inglaterra, ha defendido con vehemencia la postura de Irán en entrevistas con televisiones extranjeras y en publicaciones en X.

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Ahmad Vahidi

Exministro del Interior y de Defensa, Vahidi es el tercer comandante en jefe del ejército ideológico de Irán en menos de un año, tras la muerte de su predecesor, Mohamad Paqpur, el primer día de la guerra, y de Hosein Salami, durante la guerra de 12 días de Israel contra Irán en junio de 2025.

Posiblemente por esta razón, Vahidi ha mantenido un perfil muy bajo durante el conflicto, sin apariciones públicas. No obstante, su cargo le otorga una enorme autoridad política y militar.

Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Zolqadr es otro funcionario que ha mantenido un perfil bajo pero que podría ostentar un gran poder. Fue nombrado para este cargo clave de seguridad tras la muerte en marzo de su predecesor y veterano negociador, Alí Lariyaní, en un ataque aéreo israelí.

A diferencia de Lariyaní, la carrera de Zolqadr ha estado ligada a los Guardianes de la Revolución, y su nombramiento se interpretó como un refuerzo del papel del ejército ideológico.

Golamhosein Mohseni Eyei, jefe del Poder Judicial

Es una presencia habitual en la televisión iraní en los últimos meses.

En una ocasión, instó a los funcionarios a acelerar las sentencias de ejecución contra manifestantes que protestaban contra el régimen tiránico iraní.

Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Quds

Qaani, del que se sabe muy poco, se convirtió en comandante de la fuerza encargada de las operaciones en el exterior de los Guardianes de la Revolución tras la muerte de su predecesor, Qasem Soleimani, en un ataque estadounidense en Irak en 2020.

Se rumoreó que había muerto en la guerra de junio de 2025, pero luego reapareció en público para apoyar las negociaciones con Estados Unidos, afirmando que Araqchi y Qalibaf merecían "elogios".

FUENTE: Con información de AFP