Compleja operación

Israel identifica a rehén asesinado por Hamás cuyos restos recuperó recientemente

Idan Shtivi fue "secuestrado y brutalmente asesinado por terroristas de Hamás tras intentar escapar y salvar a otros del Festival Nova el 7 de octubre"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El Ejército de Israel informó este sábado de que el cuerpo del rehén recuperado recientemente en la Franja de Gaza junto al de Ilan Weiss corresponde al de Idan Shtivi. Ambos fueron asesinados tras los ataques del grupo terrorista palestino Hamás, el 7 de octubre de 2023.

"En una compleja operación (...) se ha recuperado el cuerpo del difunto Idan Shtivi junto al de Ilan Weiss en la Franja de Gaza", publicaron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

La operación fue llevada a cabo por efectivos del Comando Sur del Ejército en colaboración con la Inteligencia Militar y las Fuerzas Especiales. "La operación fue posible gracias a la información precisa de la División de Inteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa y del Shin Bet", los servicios secretos israelíes para el interior del país y los territorios palestinos.

Asesinado por terroristas de Hamás

Shtivi "fue secuestrado en Tel Gama y brutalmente asesinado por terroristas de Hamás tras intentar escapar y salvar a otros del Festival Nova el 7 de octubre", cuando tenía 28 años. Participó en el evento como fotógrafo y para impartir talleres.

El cuerpo ha sido identificado en el Centro Nacional de Medicina Forense con la colaboración de la Unidad de Investigación Especial de la Policía de Israel y del Rabinato Militar. Tras la identificación, su familia fue informada.

Shtivi fue declarado muerto el 6 de octubre de 2024 en base a información de inteligencia, aunque su padre, Eli, tenía la esperanza de que podría seguir con vida.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la recuperación del cuerpo de Shtivi. "Idan era un estudiante destacado de sostenibilidad y gobernanza y una persona valiente", destacó antes de trasladar sus condolencias a la familia.

"Hasta ahora han vuelto 207 rehenes, 148 de ellos vivos. Vamos a seguir incansablemente y con decisión para traer a todos nuestros rehenes, vivos y fallecidos", resaltó.

Ilan Weiss no corrió con suerte

El ejército había anunciado el viernes que trajo los cuerpos de dos rehenes fallecidos desde el ataque de Hamás a Israel en 2023, solo uno de los cuales había sido identificado, Ilan Weiss.

Weiss, de 55 años y residente en el kibutz Beeri, al este de Gaza, fue asesinado en el ataque del grupo islamista palestino a Israel y su cadáver fue posteriormente transportado a la Franja.

Su esposa Shiri y una de sus hijas, Noga, quienes habían sido secuestradas en su hogar, fueron liberadas durante la primera tregua en el conflicto en noviembre de 2023. El kibutz confirmó la muerte de Weiss a principios de 2024.

De las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en la Franja de Gaza y se cree que una veintena siguen aún vivas.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

