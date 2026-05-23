Jason Quiñones, el fiscal de origen cubano que tiene la misión de presentar cargos contra Raúl Castro

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, habla durante una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de los Hermanos al Rescate en 1996, en la Freedom Tower el 20 de mayo de 2026 en Miami, Florida. Le acompaña el fiscal general interino Todd Blanche y la senadora federal Ashley Moody.

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones

El fiscal general de Miami, Jason Reding Quinoñes, durante la inauguración de una nueva sala de la Corte y Centro de Entrenamiento, Ariana Fajardo, Orshan en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Miami.

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, asiste a una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de los Hermanos al Rescate, en 1996 en la Torre de la Libertad, el 20 de mayo de 2026 en Miami, Florida.

MIAMI. Más allá de la acción penal contra Raúl Castro por la muerte de los Hermanos al Rescate, esta investigación está cargada de simbolismos y uno de ellos, es que Jasón Quiñones, de origen cubano, el fiscal general de Miami, es parte de este proceso que reivindica al pueblo cubano.

Jason tiene como primer apellido Reding, pero decidió en 2023 adoptar el de su madre como un homenaje a esta dama refugiada cubana. Lo hizo cuando se postuló para el cargo de juez estatal.

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¿Quién es este juez que les promete justicia a los cubanos?

Se graduó en antropología con una mención secundaria en ciencias militares en la Universidad de Florida y posteriormente, obtuvo el título de doctor en leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida.

El 13 de agosto de 2025, Quiñones juró como fiscal federal del Distrito Sur de Florida. La entonces fiscal general de EEUU, Pam Bandi, le tomó juramento.

“Como hijo de un refugiado político cubano y orgulloso nativo de Miami, me siento honrado por la confianza que el presidente Trump, la fiscal general Bondi y el Senado de Estados Unidos han depositado en mí. Como fiscal federal del Distrito Sur de Florida, trabajaré incansablemente para proteger al pueblo estadounidense, restablecer la justicia imparcial y defender el Estado de Derecho sin temor ni favoritismo", dijo durante la juramentación.

Además, cuenta con una carrera militar de más de 23 años de servicio. En abril de este año fue promovido al rango de coronel en la reserva de la Fuerza Aérea de EEUU y en la actualidad se desempeña como asesor legal senior de reserva en el Comando Central de Estados Unidos, donde brinda asesoría sobre leyes de operaciones de combate, interdicción marítima y seguridad nacional.

Más de 30 años esperando

Este 20 de mayo, cuando se acusó formalmente a Raúl Castro por estar involucrado presuntamente en el derribo de dos aviones civiles, el 24 de febrero de 1996, operados por los Hermanos al Rescate hizo otra promesa:

Quiñones remarcó que la comunidad cubana esperaba esta decisión desde hace más de 30 años, entre ellos su madre.

“Esta es la isla para los cubanos refugiados en la búsqueda del sueño americano. Mi mamá estuvo en este mismo lugar”, dijo el procurador emocionado, con la voz entrecortada.

La acusación representa un hecho sin precedentes para el exilio cubano en Estados Unidos y vuelve a poner el foco sobre uno de los episodios más sensibles vinculados al régimen cubano.

FUENTE: Con información de redes sociales y La Nación