Aumenta el riesgo de explosión de tanque con productos tóxicos en California

La Policía de Los Ángeles orienta a las personas para que se dirijan al refugio ante la eventual explosión del tanque que contiene líquidos tóxicos. (AFP)

LOS ÁNGELES. Los bomberos advirtieron este sábado, 23 de mayo, sobre el peligro de explosión de un tanque repleto de productos químicos tóxicos en California, donde se han evacuado a residentes a decenas de millas.

Unos 40.000 habitantes del estado fueron conminados el viernes por las autoridades a abandonar sus viviendas en el área de Garden Grove, en el condado de Orange —al sureste de Los Ángeles—, después de que el tanque comenzara a tener fugas, esparciendo vapores sobre una zona densamente poblada.

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El tanque contiene unos 26.000 litros de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado para fabricar plásticos. Los bomberos advirtieron que la situación es grave.

Craig Covey, comandante de incidentes de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, declaró el sábado que un equipo de emergencia se había adentrado en la zona durante la noche con el fin de neutralizar el “potencial explosivo” que representaba otro tanque de mayor capacidad situado en las cercanías.

“La temperatura (del tanque) ha aumentado a un promedio de aproximadamente un grado por hora; esa es la mala noticia”, dijo Covey en un breve video publicado en redes sociales. “La temperatura (del tanque) ha aumentado a un promedio de aproximadamente un grado por hora; esa es la mala noticia”, dijo Covey en un breve video publicado en redes sociales.

Explicó que los bomberos están buscando formas de enfriarlo.

El viernes, las autoridades describieron la explosión o la ruptura del tanque como los únicos desenlaces posibles.

Regina Chinsio Kwong, oficial de salud del condado de Orange, declaró el viernes que la amplia zona de exclusión establecida alrededor del tanque constituía una precaución necesaria.

Se desconoce la causa de la emergencia

No existe hasta ahora ningún indicio sobre la causa de la emergencia.

Los equipos de emergencia trabajaron en la instalación de barreras de contención para evitar que cualquier material derramado alcance los desastres pluviales o los cauces fluviales que desembocan en el océano.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el metacrilato de metilo resulta irritante para la piel, los ojos y las membranas mucosas de los seres humanos.

“Se han reportado efectos respiratorios en seres humanos tras exposiciones por inhalación, tanto agudas (a corto plazo) como crónicas (a largo plazo)”, indica una ficha informativa publicada en el sitio web de la agencia. “Asimismo, se han notificado síntomas neurológicos en seres humanos tras una exposición aguda”.

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FUENTE: Con información de AFP