Vicki López: Vivienda asequible, la prioridad de su agenda en Miami-Dade

MIAMI. - La comisionada Vicki López asumió formalmente la representación del distrito 5 de Miami-Dade el 19 de noviembre, tras ser designada por la Junta de Comisionados con una votación de 7 votos a 5. La decisión permitió llenar la vacante que dejó Eileen Higgins, quien renunció para postularse a la alcaldía de Miami.

Graduada de la Universidad de Notre Dame con una licenciatura en Administración de Empresas y especialización en Contabilidad, López fue elegida a la Cámara de Representantes de Florida en 2022 por el distrito 113, escaño que ganó por dos puntos al voltear políticamente un asiento que durante años estuvo en manos demócratas.

En Tallahassee fue copresidenta del comité especial encargado de estudiar la reducción o eliminación de los impuestos a la propiedad, y patrocinó legislación clave en materia de vivienda y seguridad de condominios. Anteriormente, formó parte de la Comisión del Condado Lee entre 1990 y 1993.

Entre sus principales aportes legislativos figura el patrocinio y la aprobación de la Ley “Live Local”, considerada la pieza más ambiciosa de Florida para incentivar la construcción de vivienda asequible. También impulsó las reformas a la legislación de condominios surgidas tras el colapso de Champlain Towers South en Surfside en junio de 2021, así como la promoción de las unidades accesorias de vivienda (ADU).

La comisionada aspira a mantenerse en el cargo actual en Miami-Dade y ya inscribió su candidatura para las elecciones de noviembre cuando el escaño volverá a estar en disputa. Su principal contendiente es el excomisionado de la ciudad de Miami y exoficial de la Patrulla de Carreteras de Florida Joe Sánchez, quien también figuró entre los cinco aspirantes al nombramiento en el distrito 5.

En el primer trimestre de 2026, López recaudó cerca de 589.000 dólares para su campaña. En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, repasó los principales retos de la demarcación a la que aspira y defendió su gestión durante los primeros meses al frente del cargo.

La comisionada se pronunció sobre la propuesta del gobernador Ron DeSantis para reducir los impuestos a la propiedad en Florida, el bono de 400 millones de dólares planteado por la alcaldesa de Miami, las inundaciones recurrentes en Brickell y la posible expansión del sistema aeroportuario del Condado.

—¿Por qué Vicki López desea continuar dirigiendo los destinos del distrito 5 de Miami-Dade?

Siempre me ha apasionado el servicio público; es mi forma de ser en cualquier nivel de gobierno. Ya tuve la experiencia de representar a parte de este distrito cuando fui representante estatal, por lo que conozco muy bien zonas como el downtown, Brickell, The Roads, la Pequeña Habana, Shenandoah y Silver Bluff. Cuando surgió la oportunidad de regresar al Condado, sentí que ya había logrado grandes cosas a nivel estatal —como los proyectos de ley más importantes sobre viviendas asequibles y condominios— y deseaba estar más cerca de la comunidad. En Tallahassee me sentía un poco lejos, viéndolos solo seis meses al año. Ahora, los siete días de la semana estoy en mi distrito, que incluye también nueva jurisdicción para mí: la ciudad de Miami, Miami Beach y Fisher Island. Me siento muy apegada a esta comunidad y disfruto enormemente poder ir directamente a los barrios a escuchar y resolver los problemas de la gente.

—Los problemas en cada una de estas comunidades son muy diferentes debido a los estratos socioeconómicos. ¿Cómo se debe manejar el equilibrio entre las necesidades de personas de bajos recursos y aquellas de mejores niveles de vida?

Todos enfrentan problemas en sus respectivas realidades. Lo que más me preocupa son las personas mayores jubiladas. Para ellos la vida se ha vuelto mucho más difícil; los alquileres y el costo de vida han subido, pero su Seguro Social sigue siendo el mismo. Hay mucho miedo e inseguridad en ese sector. Por otro lado, los residentes de zonas económicamente fuertes como Fisher Island o Miami Beach también tienen problemas que requieren nuestra ayuda. Mi filosofía de trabajo como comisionada es simple: necesito escuchar y arreglar. Me encuentro con las personas donde están, entiendo su situación y busco soluciones sin importar su nivel de ingresos.

—Hay personas de la tercera edad que trabajaron toda su vida y ahora viven de un retiro pequeño, pero deben pagar unos impuestos a la propiedad que siguen subiendo. Existe una propuesta del gobernador DeSantis para eliminar o reducir ese impuesto a las viviendas para personas mayores. ¿Qué opina al respecto?

Como expresidenta del Comité de Presupuesto en la Cámara, entiendo perfectamente quién necesita el alivio. Sin embargo, no nos conviene eliminar todos los impuestos a la propiedad, porque esos fondos son necesarios para brindarle a la comunidad servicios esenciales: policía, bomberos, agua, recolección de basura y mantenimiento de carreteras. Dicho esto, sí apoyo firmemente un proyecto de ley que brinde alivio fiscal a las personas de 65 años en adelante, porque ellos simplemente no pueden asumir estos aumentos constantes. Eso sí, el Condado no puede hacerlo solo; necesitamos que el Estado colabore. Eliminar los impuestos por completo a nivel general sería un desastre que nos costaría alrededor de 2.4 billones de dólares, lo que colapsaría nuestros servicios.

—Pasando al tema de la movilidad, hay personas de bajos recursos que dependen del transporte público y se quejan de autobuses deteriorados o esperas largas. ¿Cómo ve este panorama?

Somos una ciudad que creció sin un plan de transporte público estructurado como los que tienen Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Todos tenemos que adaptarnos a la realidad de que, si no tienes carro —y a veces no puedes tenerlo por los costos de gasolina o el vehículo en sí— dependes del sistema público. Me preocupan profundamente las personas mayores que tienen que esperar un autobús por una hora o más bajo el calor extremo o la lluvia. Es inaceptable. Tenemos que revisar dónde estamos invirtiendo el dinero para garantizar que las personas tengan servicios convenientes. Además, a nivel estatal se debe entender que Miami-Dade es uno de los pocos condados que aporta grandes recursos para subsidiar a condados rurales, pero a veces nos dejan con fondos insuficientes para solucionar nuestros propios problemas locales.

—El tema de las inundaciones en zonas como Brickell es crítico, con áreas que colapsan durante las lluvias. ¿Qué soluciones plantea desde el Condado que sean realmente viables?

Es un problema grave que afecta a las ciudades de Miami y Miami Beach. Es importante aclarar que la responsabilidad directa del drenaje en esas calles corresponde a los gobiernos de las ciudades, no al Condado. Sin embargo, como comisionada, puedo intervenir y abogar por ellos. Puedo solicitar ayuda al Estado para conseguir fondos, como se ha hecho en áreas de Biscayne, para que las ciudades tengan los recursos necesarios para arreglar esta infraestructura. Tenemos que trabajar en conjunto.

—Se habla de que el Aeropuerto Internacional de Miami no da abasto y la alcaldesa Daniella Levine Cava propuso explorar el proyecto de una nueva terminal aérea. ¿Qué piensa de esta iniciativa para un condado con tan pocos espacios disponibles?

Estoy de acuerdo en que el aeropuerto necesita crecer. Estamos viendo el mismo problema de espacio que tuvimos con el puerto marítimo. La falta de terreno es una realidad, pero la idea de abrir o expandir operaciones hacia un nuevo aeropuerto es un paso que otras grandes ciudades han tenido que dar. Es fundamental que la alcaldesa y el Condado empiecen a explorar estos planes y visiones desde ahora, antes de que lleguemos a un punto de crisis absoluta.

—¿Cuál es su postura sobre el nuevo bono de 450 millones de dólares propuesto por la alcaldesa de Miami, especialmente cuando hay escepticismo sobre el destino de los fondos del bono anterior?

Entiendo perfectamente la preocupación de la gente. Yo apoyo al cien por ciento a nuestra policía y a nuestros bomberos; necesitamos darles las herramientas y la infraestructura para que hagan su trabajo. Pero la población exige respuestas sobre lo que pasó con el bono anterior, y tienen razón. La transparencia es fundamental. Antes de pedirles a los ciudadanos que aprueben más fondos, tenemos la obligación de informarles exactamente en qué se va a gastar cada centavo para que tengan la confianza de apoyarlo.

—Si es elegida como comisionada del distrito 5, ¿cuál sería el primer tema que abordará en su agenda?

Ya lo estoy atacando y no he dejado de hacerlo desde el primer día: la vivienda asequible. Actualmente estoy revisando el código del Condado y reuniendo a todos los actores clave en una misma mesa: activistas, banqueros, contratistas, desarrolladores y abogados de bienes raíces. Necesitamos pensar “fuera de la caja” (out of the box) para encontrar soluciones innovadoras a la crisis de vivienda. Este problema ya no afecta solo a las personas de bajos recursos, sino que ha desplazado a la clase media, a nuestros jóvenes profesionales y a nuestros adultos mayores (“the missing middle”). Es mi prioridad absoluta lograr que todos puedan seguir viviendo en Miami.

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