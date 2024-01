Los cinco eventos del Vaticano que serán noticias en 2024

ROMA.- En la Santa Sede el 2024 inició con el mensaje del Papa con motivo de la 57 Jornada Mundial de la Paz , en esta ocasión dedicado al tema de las nuevas tecnologías, para hacer un llamado a que la inteligencia artificial sea camino de paz: “Mi oración al comienzo del nuevo año es que el rápido desarrollo de formas de inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a las guerras y los conflictos, y a aliviar tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana”, precisó Francisco.

Nosotros en cambio deseamos iniciar el año con un recuento de los cinco eventos que serán noticia durante el 2024 en la Santa Sede. El primer gran evento será el congreso sobre las vocaciones denominado Hombre-mujer, imagen de Dios. Por una antropología de las vocaciones, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de marzo, bajo la coordinación del Dicasterio para los Obispos junto al Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones (CRAV). Según el cardenal Marc Ouellet, este evento es parte de la búsqueda sinodal de la Iglesia y se realizará en el Aula del Sínodo con presencia del papa Francisco.

El segundo gran evento se llevará a cabo el fin de semana del 25 y 26 de mayo, con la primera Jornada Mundial del Niño convocada por un pontífice. Bajo el lema Poniendo los Niños en el Centro, la jornada es organizada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación para reflexionar sobre el mundo que queremos transmitir a los más pequeños de la casa. Este evento movilizará hasta la Ciudad del Vaticano a miles de niños provenientes de los cinco continentes, algo así como una Jornada Mundial de la Juventud, pero dedicada a los niños.

Sin duda, el mes de octubre será el mes más difícil para la Iglesia católica, cuando se lleve a cabo el tercer evento de nuestra lista: la sesión conclusiva del Sínodo de la Sinodalidad. Recordemos que el pasado mes de octubre se realizó la primera parte, en medio de grandes polémicas entre los “bergoglianos” y el ala más conservadora de la Iglesia, dejando la decisión de temas cruciales como el celibato y el sacerdocio femenino para el 2024.

Ya se iniciaron los preparativos para esta segunda parte del Sínodo con un periodo de consultas, en donde las Conferencias Episcopales del mundo están llamadas a reflexionar sobre el documento de síntesis publicado el pasado mes de octubre y tienen la tarea de preparar un resumen de tales reflexiones, que deben entregar a la Secretaría General del Sínodo antes del 15 de mayo de 2024.

El cuarto evento llegará con el cierre del año y dará inicio a uno de los eventos más importantes de la Iglesia católica: el 24 de diciembre del 2024 será la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro para iniciar el 27º año jubilar ordinario o Jubileo de la Esperanza, como lo ha denominado el papa Francisco, que llevará a Roma millones de peregrinos durante el año 2025.

El Jubileo de la Esperanza será el primer y el único Jubileo ordinario que será presidido por el papa Francisco, pues los Jubileos se celebran cada 25 años, transformando el 2025 en un Año Santo de gracias especiales que concluirá en la fiesta de la Epifanía de 2026.

El último Jubileo Ordinario fue el Gran Jubileo de 2000, celebrado por el papa Juan Pablo II. Desde entonces lo que hemos visto son jubileos extraordinarios: el último fue el llamado Jubileo Extraordinario de la Misericordia 2015-2016, convocado por el papa Francisco y al que acudieron 21 millones de peregrinos. El Jubileo de la Esperanza podría movilizar una cifra similar de personas hasta Roma, lo que ha obligado a las autoridades italianas a activar un presupuesto de 1.800 millones de euros en obras para renovar la capital.

Pero el mayor reto de Francisco durante el 2024 será sus 87 años, que lo convierten en el tercer papa más anciano de los últimos siete siglos, luego de papa Leone XIII (que falleció a los 93 años) y papa Clemente XII (que falleció a los 88 años). Y Juan Pablo II, aunque lo recordemos más acabado físicamente que Francisco, falleció a la edad de 84 años.

En el 2023 la salud del papa Francisco puso a dura prueba su pontificado: lo hemos visto siempre en sillas de ruedas por problemas con sus rodillas y tuvo que afrontar dos hospitalizaciones, una en marzo por una infección respiratoria y una en junio por una operación de una hernia abdominal. Sin embargo, ha dicho en diferentes entrevistas que por ahora no tiene en mente renunciar, callando los rumores de su posible renuncia; pero de seguro sus viajes serán un poco más limitados, por eso hemos decidido dedicar el quinto lugar de los eventos vaticanos que serán historia este 2024 a los viajes papales.

Al respecto, el pasado 12 de diciembre, luego de la Misa dedicada a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro, Bergoglio afirmó en una entrevista a una televisora mexicana que, al momento, el único viaje confirmado es el de Bélgica. Eso quiere decir que aún no están confirmados los viajes a Polinesia, Uruguay y, el tan esperado viaje a su país natal, Argentina. Y si consideramos las fuertes declaraciones del presidente Milei en su contra durante la campaña electoral, no sería extraño que el viaje a Argentina no se realice “por motivos de salud”. ¡Feliz año 2024!