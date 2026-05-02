sábado 2  de  mayo 2026
HÉROE CANINO

Muere Titan, el perro de un cuerpo de bomberos en España con más de 80 búsquedas y "una hoja impecable"

El perro estuvo presente en los terremotos de Ecuador y Turquía, en las inundaciones de Libia, y en intervenciones por toda España

El perro Titan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

El perro Titan. 

 

 

EuropaPress_REMITIDA / por CPBA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ALICANTE.- El perro Titan, perteneciente al Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, falleció dejando "con una hoja impecable de servicio con más de 80 búsquedas", según informó el Consorcio.

El can, presente en los terremotos de Ecuador y Turquía, así como en las inundaciones de Libia, y multitud de intervenciones por toda la provincia alicantina y España, "hizo honor a su nombre" y al Consorcio, aseveran las mismas fuentes.

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"Uno de los nuestros. Nos ha dejado un compañero muy especial. Descansa en paz", así despiden a Titan desde el Consorcio.

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FUENTE: Europa Press

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