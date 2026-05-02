Muere Titan, el perro de un cuerpo de bomberos en España con más de 80 búsquedas y "una hoja impecable"

Nos ha dejado un compañero muy especial. Una hoja impecable de servicio con mas de 80 búsquedas, presente en los terremotos de Ecuados y Turquia, las inundaciones de Libia, y multitud de intervenciones por toda la provincia y España. Titan hizo honor a su nombre y al #cpba. DEP pic.twitter.com/MJOesjIAbO