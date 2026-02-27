viernes 27  de  febrero 2026
EL MEJOR AMIGO

Hialeah reabre renovado parque para perros Tres Amigos

Hialeah reabre Three Friends Dog Park en 850 SE Park Drive con áreas remosadas para el disfrute de las mascotas y nuevos nombres

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a los concejales Melinda de la Vega, Gelien Perez, Luis Gonzalez y Carl Zogby.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a los concejales Melinda de la Vega, Gelien Perez, Luis Gonzalez y Carl Zogby.

William Sánchez, director del Departamento de parques de Hialeah.

William Sánchez, director del Departamento de parques de Hialeah.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Willy Sánchez en el evento de reapertura del parque.&nbsp;

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Willy Sánchez en el evento de reapertura del parque. 

Mascotas disfrutan del parque Tres Amigos.&nbsp;

Mascotas disfrutan del parque Tres Amigos. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. – La ciudad de Hialeah celebró la reapertura oficial del parque Tres Amigos o Three Friends Dog Park, ubicado en 850 SE Park Drive, como parte de su estrategia para fortalecer los espacios recreativos y consolidarse como una ciudad más dog-friendly en el sur de Florida, en un acto encabezado por el alcalde Bryan Calvo junto al director de Parques , William Sánchez.

“Labor de amor” para los residentes de Hialeah

Durante la ceremonia, Sánchez, director del Departamento de Parques y Compromiso Comunitario, destacó el carácter colectivo del proyecto. “Es un gran día en Hialeah. Estamos a punto de reabrir nuestro más reciente parque para perros. Esto que ven hoy fue un completo trabajo de amor, un esfuerzo de equipo entre múltiples departamentos”, expresó.

Lee además
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah y George Fuente, jefe del Departamento de Policía de la ciudad.
LISTOS

Hialeah activa plan de seguridad ante posibles celebraciones por inminente colapso del régimen cubano
A través del kiosco MeetQ de Hialeah, los solicitantes pueden interactuar en tiempo real con personal técnico del condado. 
ATENCIÓN DUEÑO DE NEGOCIO

¿Cómo obtener permisos comerciales en Hialeah rápido? Guía del nuevo sistema MeetQ

Sánchez, nacido en Hialeah, subrayó que la renovación fue posible gracias a la colaboración de los departamentos de construcción, zonificación, eventos especiales, edificios y mantenimiento de calles. “Es algo hermoso cuando todos trabajan juntos. Estoy honrado y agradecido por la oportunidad de devolver este parque a los residentes de Hialeah”, afirmó antes de presentar al alcalde.

Hialeah Parques
William Sánchez, director del Departamento de parques de Hialeah.

William Sánchez, director del Departamento de parques de Hialeah.

“Un impacto que durará generaciones”

Por su parte, el alcalde Calvo inició su intervención con un tono distendido, sosteniendo a un perro de la correa. “Probablemente es la primera conferencia de prensa que hago sosteniendo un perro”, bromeó.

Sin embargo, rápidamente destacó la trascendencia del momento. “Como gobierno municipal hacemos muchas cosas, pero son raras las ocasiones en que podemos decir que hacemos algo que permanecerá mucho después de que dejemos el servicio público. Este es uno de esos momentos especiales donde podemos hacer un impacto duradero en nuestra comunidad”, afirmó.

Calvo agradeció al Concejo Municipal —incluyendo al presidente Carl Zogby, la vicepresidenta Melinda De La Vega, el concejal Luis González y la concejal Jaylene Pérez— así como al equipo de Parques, construcción y edificios. Incluso anunció un nuevo título para Sánchez, a quien llamó el “Chief Recreation Officer” de Hialeah.

En español, el alcalde reforzó el mensaje: “Es un bello momento poder celebrar la reapertura de un parque. Muchas de las cosas que hacemos como oficiales electos solo duran el tiempo que estamos en el cargo. Esto es algo que quedará para generaciones”.

Hialeah Parques
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Willy Sánchez en el evento de reapertura del parque.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Willy Sánchez en el evento de reapertura del parque.

Nuevos nombres para las áreas del parque

Como parte de la reapertura, la ciudad realizó un concurso en redes sociales para nombrar las áreas internas del parque, manteniendo el histórico nombre de Tres Amigos.

El campo principal llevará el nombre de “Happy Tails Field”, seleccionado como ganador del concurso comunitario. El campo más pequeño fue bautizado “Patitas’s Playground”, una propuesta que, según el alcalde, era su favorita personal.

“Es un gran día en Hialeah”, reiteró Calvo durante el corte de cinta y la revelación oficial de los nombres.

Hialeah parques
Mascotas disfrutan del parque Tres Amigos.

Mascotas disfrutan del parque Tres Amigos.

Hialeah apuesta por ser una ciudad más dog-friendly

Con aproximadamente 230.000 residentes, Hialeah continúa ampliando su infraestructura recreativa para mascotas. Además de Three Friends Dog Park, la ciudad cuenta con otros parques para perros en Amelia Earhart Park (Bark Park) y Goodlet Park Dog Park.

La reapertura refuerza el compromiso municipal de crear espacios seguros, modernos y accesibles para las familias y sus mascotas, en una ciudad donde el crecimiento residencial y la calidad de vida son prioridades constantes, destacó el mandatario.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Resistencia cubana acelera su ofensiva diplomática en el Cono Sur

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
ALIADOS

México retoma el envío de petróleo hacia Cuba

Imagen de referencia del reporte policial emitido por la Oficina del Sheriff del Condado Monroe.  
BAJO INVESTIGACIÓN

Reporte policial confirma que lancha del tiroteo en Cuba fue robada en los cayos de la Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

Por Leonardo Morales
Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios

Vista parcial de pleno bicameral durante un discurso del gobernador Ron DeSantis en el Congreso de Florida.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

El estudio analiza millones de búsquedas realizadas en RentCafe.com
TENDENCIA

Miami y Fort Lauderdale escalan en ranking nacional de interés para alquilar en 2026

El cantante y compositor mexicano Lupillo Rivera.
TELEVISIÓN

Lupillo Rivera y Tania Pimentel revelan que son infiltrados en "¿Apostarías por mí?"