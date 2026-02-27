Hialeah reabre renovado parque para perros Tres Amigos

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Willy Sánchez en el evento de reapertura del parque.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a los concejales Melinda de la Vega, Gelien Perez, Luis Gonzalez y Carl Zogby.

MIAMI. – La ciudad de Hialeah celebró la reapertura oficial del parque Tres Amigos o Three Friends Dog Park, ubicado en 850 SE Park Drive, como parte de su estrategia para fortalecer los espacios recreativos y consolidarse como una ciudad más dog-friendly en el sur de Florida, en un acto encabezado por el alcalde Bryan Calvo junto al director de Parques , William Sánchez.

Durante la ceremonia, Sánchez, director del Departamento de Parques y Compromiso Comunitario, destacó el carácter colectivo del proyecto. “Es un gran día en Hialeah. Estamos a punto de reabrir nuestro más reciente parque para perros . Esto que ven hoy fue un completo trabajo de amor, un esfuerzo de equipo entre múltiples departamentos”, expresó.

Sánchez, nacido en Hialeah, subrayó que la renovación fue posible gracias a la colaboración de los departamentos de construcción, zonificación, eventos especiales, edificios y mantenimiento de calles. “Es algo hermoso cuando todos trabajan juntos. Estoy honrado y agradecido por la oportunidad de devolver este parque a los residentes de Hialeah”, afirmó antes de presentar al alcalde.

Hialeah Parques William Sánchez, director del Departamento de parques de Hialeah.

“Un impacto que durará generaciones”

Por su parte, el alcalde Calvo inició su intervención con un tono distendido, sosteniendo a un perro de la correa. “Probablemente es la primera conferencia de prensa que hago sosteniendo un perro”, bromeó.

Sin embargo, rápidamente destacó la trascendencia del momento. “Como gobierno municipal hacemos muchas cosas, pero son raras las ocasiones en que podemos decir que hacemos algo que permanecerá mucho después de que dejemos el servicio público. Este es uno de esos momentos especiales donde podemos hacer un impacto duradero en nuestra comunidad”, afirmó.

Calvo agradeció al Concejo Municipal —incluyendo al presidente Carl Zogby, la vicepresidenta Melinda De La Vega, el concejal Luis González y la concejal Jaylene Pérez— así como al equipo de Parques, construcción y edificios. Incluso anunció un nuevo título para Sánchez, a quien llamó el “Chief Recreation Officer” de Hialeah.

En español, el alcalde reforzó el mensaje: “Es un bello momento poder celebrar la reapertura de un parque. Muchas de las cosas que hacemos como oficiales electos solo duran el tiempo que estamos en el cargo. Esto es algo que quedará para generaciones”.

Hialeah Parques Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, junto a Willy Sánchez en el evento de reapertura del parque.

Nuevos nombres para las áreas del parque

Como parte de la reapertura, la ciudad realizó un concurso en redes sociales para nombrar las áreas internas del parque, manteniendo el histórico nombre de Tres Amigos.

El campo principal llevará el nombre de “Happy Tails Field”, seleccionado como ganador del concurso comunitario. El campo más pequeño fue bautizado “Patitas’s Playground”, una propuesta que, según el alcalde, era su favorita personal.

“Es un gran día en Hialeah”, reiteró Calvo durante el corte de cinta y la revelación oficial de los nombres.

Hialeah parques Mascotas disfrutan del parque Tres Amigos.

Hialeah apuesta por ser una ciudad más dog-friendly

Con aproximadamente 230.000 residentes, Hialeah continúa ampliando su infraestructura recreativa para mascotas. Además de Three Friends Dog Park, la ciudad cuenta con otros parques para perros en Amelia Earhart Park (Bark Park) y Goodlet Park Dog Park.

La reapertura refuerza el compromiso municipal de crear espacios seguros, modernos y accesibles para las familias y sus mascotas, en una ciudad donde el crecimiento residencial y la calidad de vida son prioridades constantes, destacó el mandatario.

[email protected]