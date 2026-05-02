La OTAN pide aclaraciones a EEUU sobre la retirada de sus militares en Alemania

BRUSELAS . La Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) pidió a Estados Unidos que aclare los pormenores de su decisión de retirar a alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.

El Pentágono confirmó una “retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses” por parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados en la Alianza Atlántica.

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Trump lleva años denunciando que Estados Unidos es víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible para mantener en el mínimo sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga; una opinión que han cuestionado constantemente diferentes gobiernos europeos.

En redes sociales, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, confirmó que le llegó la noticia de la decisión y ahora mismo, la alianza “está trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre su posición de fuerzas en Alemania”.

En cualquier caso, el “ajuste”, como lo llama Hart, “subraya la necesidad de Europa para seguir invirtiendo más en defensa” y “asumir una mayor parte de responsabilidad en la seguridad conjunta”. Hart, en este sentido, ha recordado los “progresos" realizados hasta la fecha, en particular el “compromiso” de los aliados de EEUU para invertir 5% de su PIB en Defensa, como se acordó el año pasado en la cumbre de La Haya.

“Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra capacidad de disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”, ha concluido la portavoz.

Llamado a europea por la seguridad colectiva

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, considera que la “predecible” decisión de EEUU de retirar a tropas de su país es un claro indicio de que los aliados europeos en la OTAN deben reforzar su cooperación para garantizar su seguridad mutua.

"Como europeos, tenemos que asumir una mayor responsabilidad sobre nuestra propia seguridad", explicó Pistorius, en línea con los comentarios realizados por la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en respuesta a la decisión norteamericana.

No obstante, Pistorius también considera que la presencia de tropas americanas en Europa, y concretamente, en Alemania, es una situación que "redunda en interés de todo el mundo".

"Colaboramos estrechamente con los estadounidenses -- en Ramstein, en Grafenwöhr, en Fráncfort y en otros lugares -- por la paz y la seguridad en Europa, por Ucrania y por la disuasión conjunta", añadió.

FUENTE: Con información de Europa Press