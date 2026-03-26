jueves 26  de  marzo 2026
CRUELDAD ANIMAL

Refuerzan recompensa para capturar a mujer acusada de matar a su perro en aeropuerto de Orlando

El caso, que permanece sin resolución judicial, suma presión pública y nuevos incentivos económicos para ubicar a la sospechosa, señalada por un acto de violencia extrema contra su mascota

Lawrence enfrenta cargos por crueldad agravada contra animales tras un hecho ocurrido con su mascota en diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Lawrence enfrenta cargos por crueldad agravada contra animales tras un hecho ocurrido con su mascota en diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

CORTESÍA DEPARTAMENTO DE POLICÍA ORLANDO
Antes del incidente, la presunta responsable fue vista con su perro en una de las áreas de la terminal aérea.

Antes del incidente, la presunta responsable fue vista con su perro en una de las áreas de la terminal aérea.

CORTESÍA DEPARTAMENTO DE POLICÍA ORLANDO
Alison Agatha Lawrence es buscada y vinculada por las autoridades en relación al hecho.

Alison Agatha Lawrence es buscada y vinculada por las autoridades en relación al hecho.

CORTESÍA OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE LAKE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

CLERMONT, FLORIDA. - La fuga de Alison Agatha Lawrence dejó de ser solo un asunto judicial pendiente y pasó a convertirse en un caso que acumula presión pública, indignación y ahora también dinero. A medio año de su ausencia ante los tribunales, nuevas acciones buscan reactivar su localización.

Una organización internacional dedicada a la protección animal, En Defensa de los Animales (IDA), decidió intervenir de forma directa al incrementar la recompensa existente por información que permita dar con su paradero. El monto total asciende a 3.500 dólares, en coordinación con las autoridades locales que mantienen vigente la orden de arresto.

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Lawrence está acusada de crueldad agravada contra animales por un hecho ocurrido en diciembre de 2024 dentro del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). La investigación parte de una secuencia breve, pero determinante: su entrada a un baño con su perro y su salida sin él.

A partir de ahí, el caso se construyó con elementos materiales y periciales. Entre los objetos recuperados en el lugar había pertenencias del animal que permitieron establecer la relación directa con la sospechosa. El análisis veterinario posterior concluyó que el perro murió por asfixia por inmersión, una causa que apunta a una acción deliberada, según señala el comunicado de prensa emitido.

RECOMPENSA POR PERRO ASESINADO
Antes del incidente, Lawrence es vista con su perro en una de las áreas de la terminal aérea.

Antes del incidente, Lawrence es vista con su perro en una de las áreas de la terminal aérea.

El contexto añade una capa adicional. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer no pudo abordar un vuelo internacional con el animal por incumplir los requisitos exigidos. La decisión que habría tomado después es la que hoy sostiene el proceso penal en su contra.

Tras regresar a Estados Unidos, fue detenida en marzo de 2025 por la Oficina del Sheriff del Condado de Lake (LCSO). Sin embargo, el caso dio un giro cuando no acudió a una audiencia judicial en septiembre de ese mismo año. Desde entonces, permanece prófuga.

La intervención de IDA no se limita al incentivo económico. La insitución con presencia internacional y décadas de trabajo en campañas legales y rescate animal, busca elevar el nivel de visibilidad del caso y presionar para que avance hasta una condena.

Antes de anunciar el aumento de la recompensa, promovió una petición dirigida a la Fiscalía estatal con miles de firmas, en la que solicita sanciones máximas y restricciones legales que impidan a la acusada tener contacto futuro con animales.

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Lawrence enfrenta cargos por crueldad agravada contra animales tras un hecho ocurrido con su mascota en diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Lawrence enfrenta cargos por crueldad agravada contra animales tras un hecho ocurrido con su mascota en diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Para sus representantes, no se trata únicamente de ubicar a una persona, sino de enviar un mensaje sobre las consecuencias de este tipo de conductas, subrayan.

Además, añaden que mientras la orden de arresto continúa activa, el tiempo juega un papel incómodo: cada día sin resultados profundiza la distancia entre el hecho investigado y la respuesta judicial esperada.

La búsqueda sigue abierta. Y con ella, la expectativa de que un caso que generó rechazo inmediato no termine diluyéndose en la impunidad.

Por lo que se pide a cualquier persona que tenga información verificable sobre el paradero de Alison Agatha Lawrence que se comunique con al: (415) 488-0048.

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