sábado 13  de  septiembre 2025
Amenaza

Polonia y la OTAN despliegan aviones por drones rusos en zona limítrofe de Ucrania

Varios países del Viejo Continente, como Francia, Alemania y Suecia, anunciaron que reforzarán su contribución a la defensa aérea de Polonia

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN "Steadfast Noon".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VARSOVIA Polonia y la OTAN desplegaron el sábado helicópteros y aviones de combate por unos bombardeos con drones rusos en Ucrania, no muy lejos de la frontera polaca, anunciaron las autoridades del país.

"Debido a la amenaza de bombardeos de vehículos aéreos no tripulados [drones] en las regiones de Ucrania limítrofes con la República de Polonia (...), hay aviones polacos y de aliados operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar alcanzaron su máximo nivel de alerta", indicó el Mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas en X.

El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, precisó que también se habían desplegado helicópteros.

Polonia y los países de la Alianza atlántica que tienen presencia en su territorio están en estado de alerta desde que en la noche del 9 de septiembre una veintena de drones rusos penetraron en el espacio aéreo del país europeo.

La amenaza de Rusia

Varios países del Viejo Continente, como Francia, Alemania y Suecia, anunciaron que reforzarán su contribución a la defensa aérea de Polonia en su frontera oriental con Ucrania y Bielorrusia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aludió en X a "la amenaza que plantean los drones rusos que operan por encima de Ucrania, cerca de la frontera polaca" este sábado.

El espacio aéreo del aeropuerto de Lublin, en el sureste, fue cerrado y varios vuelos tuvieron que ser desviados o sufrieron retrasos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

