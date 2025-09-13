Trump dispuesto a imponer sanciones a Rusia si todos los países OTAN cesan la compra de petróleo ruso

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este sábado que está listo para aplicar nuevas sanciones contra Moscú, con la condición de que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.

Trump también sugirió que los miembros de la alianza transatlántica aumenten del 50% al 100% los aranceles a China para presionar en favor de un fin de la guerra de Ucrania.

Trump planteó en una carta remitida a los miembros de la Alianza que todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia como paso previo de la imposición de nuevas sanciones a Moscú, ya que estas compras "debilitan enormemente nuestra posición negociadora y nuestra capacidad de negociación con Rusia", afirmó Trump.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

"Como saben, el compromiso de la OTAN con la victoria ha estado lejos del 100 por ciento y la compra de petróleo ruso por parte de algunos es sorprendente", subrayó.

Trump amenaza reiteradamente a Rusia con nuevas sanciones como una forma de afectar los ingresos que Rusia necesita para sostener su esfuerzo de guerra.

Pero por ahora no cumplió sus amenazas, para mayor frustración de Kiev, y demanda a los países de la OTAN colaborar con no financiar a Rusia con la compra de petróleo.

Sanciones a China

Para el presidente republicano, quien se reunió en agosto con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, es "impactante" que la OTAN compre petróleo ruso y considera que ese hecho debilita su poder de negociación con Moscú.

"De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Solo digan cuándo".

Trump además propuso que los miembros de la OTAN impongan aranceles a China, ante la sospecha de que el gigante asiático reforzó su cooperación estratégica con Moscú. A inicios de mes, el presidente chino Xi Jinping se reunió con Putin en Pekín.

"Yo creo que si la OTAN aumenta del 50% al 100% los aranceles a China", que se eliminarían después del fin de la contienda, "sería de gran ayuda para PONER FIN a esta mortífera, pero ridícula guerra".

"China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", agregó en el mensaje que presentó como una "carta a la OTAN y al mundo".

Además, subrayó que "esta no es una guerra de Trump", sino "la guerra de (Joe) Biden y (Volodimir) Zelenski". "Solo estoy aquí para ayudar a pararla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas. 7.118 vidas perdidas solo la semana pasada. ¡Absurdo!)", recalcó.

Si la alianza de 32 países "hace lo que digo, la guerra concluirá rápidamente", afirmó. "Si no, solo están desperdiciando mi tiempo".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press