El presunto asesino de Charlie Kirk habría manifestado "animadversión política" hacia el activista

OREM — Las autoridades de Estados Unidos identificaron al supuesto asesino de Charlie Kirk como Tyler Robinson, un joven de 22 años que ya había mostrado en el pasado su animadversión política hacia el activista conservador y que finalmente fue detenido gracias a su propia familia, que contactó a las autoridades tras conocer del crimen.

Tyler Robinson fue arrestado en St. George, Utah, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Orem, donde Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University el miércoles. Las fuerzas de seguridad dijeron que su familia ayudó a entregarlo después de que sugiriera que fue él quien disparó contra Kirk.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, explicó en rueda de prensa que un familiar del sospechoso habló con un amigo de la familia que, a su vez, contactó con la oficina del sheriff en el condado de Washington. "Robinson les había confesado que cometió el ataque", declaró, reconociendo que su propio entorno "hizo lo correcto".

Fuentes de las fuerzas de seguridad apuntan a que fue el propio padre del sospechoso quien identificó a su hijo en las fotos difundidas por el FBI y quien terminó contactando a un pastor religioso para que le ayudase a entregar a su hijo a las autoridades.

Cuando las fuerzas de seguridad localizaron al sospechoso, vestía una ropa similar a la que aparece en las fotografías que se hicieron públicas, explicó Cox, que compareció ante los medios después de que el presidente, Donald Trump, anunciase el arresto en una entrevista en Fox News.

El entorno de Robinson reconoció ante los investigadores que el joven se había politizado en estos últimos años y que incluso había contado que Kirk iba a acudir al campus de Orem, donde finalmente le fue arrebatada la vida, y que no le gustaban sus ideas. En mensajes con su compañero de piso, también aludió al fusil con el que presuntamente perpetró el crimen, planteando, entre otras cosas, que lo abandonaría en un arbusto.

El gobernador confirmó, además, que Tyler Robinson realizó inscripciones en las balas para escribir consignas como "Hey, fascista, ¡cógelo!", un extracto de la canción antifascista 'Bella Ciao' o "si estás leyendo esto, eres gay".

El ataque

Kirk, líder del mayor movimiento juvenil conservador del país, que cofundó en 2012 a la edad de 18 años, estaba hablando alrededor del mediodía del miércoles cuando se oyó un disparo.

El hombre de 31 años se desplomó con una herida en el cuello, según un clip de video tomado desde cerca. Poco después, Trump anunció que había muerto.

Las autoridades afirman que el atacante usó un rifle de alta potencia y disparó desde el techo de un edificio a una distancia de hasta 185 metros de su objetivo. Dijeron que el asesino estaba acostado boca abajo, una posición que puede aumentar la precisión.

El motivo

Kirk era un héroe para los conservadores y ayudó a Trump a construir un gran electorado juvenil para su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre.

También fue una figura que defendía sus posturas sobre el cristianismo, género y la posesión de armas. Muchos de sus críticos a menudo elogiaban la disposición de Kirk para debatir sobre temas considerados "controversiales" por la extrema izquierda del Partido Demócrata.

Kirk estaba de gira dando conferencias cuando visitó la Universidad de Utah, donde fue asesinado por sus ideas. Las autoridades aún no conocen el motivo del ataque. El supuesto tirador no era un estudiante de la universidad.

Las pistas podrían estar en las inscripciones encontradas en los casquillos de bala en la escena del crimen. El sospechoso marcó las balas con mensajes de odio. Un cartucho tenía escrito: "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!", dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. Otro decía "Bella ciao", aparentemente una referencia a una canción antifascista italiana de la época de la Segunda Guerra Mundial.

La extrema izquierda busca etiquetar como "fascistas" a los cristianos.

Otros cartuchos estaban marcados con símbolos y palabras que parecían provenir de la cultura de los videojuegos.

Estados Unidos ha registrado tiroteos y ataques por motivaciones políticas durante la última década, incluyendo dos intentos de asesinato durante la campaña electoral en 2024, contra el hoy presidente Donald Trump.

La reacción política

Políticos de todo el espectro condenaron rápidamente el asesinato, muchos de ellos instando a los estadounidenses a tratar de sanar las crecientes divisiones.

La primera reacción de Trump el miércoles fue culpar a "la izquierda radical". Dijo que Kirk había sido "un defensor de la no violencia". "Así es como me gustaría que la gente reaccionara", señaló.

Kirk es tratado como un héroe nacional por la administración de Trump, que le otorgará de manera póstuma el mayor honor civil de Estados Unidos, la Medalla de la Libertad.

El presidente republicano también aseguró a los periodistas que asistirá al funeral del activista.

El ataúd de Kirk fue transportado a su ciudad natal de Phoenix en el avión oficial del vicepresidente JD Vance.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP