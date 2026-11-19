Miles de sauditas en en la plaza central de Riad.

Las autoridades sauditas confirmaron este jueves que un ataque de los hutíes de Yemen alcanzó el edificio más alto de Riad, de 80 plantas, ubicado en el distrito financiero de la capital y que alberga el fondo soberano saudita.

El reino es blanco habitual de los hutíes proiraníes desde que se reanudaron las hostilidades en el vecino Yemen, donde Riad lidera una coalición internacional que apoya al gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional en su guerra contra el grupo proiraní.

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"El ataque provocó daños materiales en varias plantas de la torre y en dos edificios aledaños, pero sin víctimas", declaró la agencia de Protección Civil en un comunicado en X.

Pedazos enteros de la fachada del rascacielos, de 385 metros de alto, se hicieron añicos, describió a la AFP un testigo, que agregó que algunos de los de los edificios alcanzados en los alrededores son residenciales.

Los empleados de esa torre, como la mayoría de los trabajadores del distrito financiero, hacen teletrabajo desde finales de septiembre debido a los bombardeos.

Hutíes reinvindican el ataque

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, reivindicó en Telegram ese ataque y también dio cuenta de otros contra el aeropuerto de Riad y la base aérea de Jamis Mushait, en el sur del reino.

Es la segunda vez este mes que una torre del distrito financiero Rey Abdalá de Riad sufre daños. A principios de noviembre, una torre de la petrolera Aramco resultó dañada en un ataque de los hutíes.

Por su parte, la coalición que dirigen los sauditas contra los hutíes reivindicó este jueves haber destruido "una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos" a unos 100 km de Saná, la capital yemení.

Los medios oficiales de los combatientes proiraníes informaron de bombardeos en Saná.

"El enemigo saudita ha vuelto a tomar como objetivo la fábrica de calzado y textiles de la Fundación para el Desarrollo Al Yateem", indicó el canal Almasirah.

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes reportó once civiles muertos y 36 heridos en bombardeos sauditas y por explosiones de minas en varias provincias del país en las últimas 24 horas.

También informó de al menos nueve decesos en bombardeos sauditas en la ciudad costera de Moca, en el oeste del país.

La guerra en Yemen estalló en 2014 cuando los hutíes lanzaron una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales y tomaron el control de amplias zonas del norte del país, en particular la capital, Saná.

El conflicto se reanudó en julio, tras cuatro años de tregua, y abrió un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP.