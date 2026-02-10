martes 10  de  febrero 2026
Rusia restringe el uso de Telegram

El anuncio se produjo en un momento en que Moscú intenta impulsar el uso de servicios digitales de desarrollo propio y con controles más estrictos

Logo de la plataforma Telegram

Logo de la plataforma Telegram

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El organismo de control de internet en Rusia anunció el martes que está implementando "restricciones graduales" en la plataforma de mensajería Telegram, alegando una "violación" de la ley.

El anuncio se produjo en un momento en que Moscú intenta impulsar el uso de servicios digitales de desarrollo propio y con controles más estrictos.

Edificios residenciales destruidos en la ciudad en primera línea de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
GUERRA

Rusia reanuda ataques masivos a Ucrania bajo un frío extremo
El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.
Llamado

El Papa pide evitar "carrera armamentista", ante expiración de tratado nuclear EEUU-Rusia

"La ley rusa sigue sin aplicarse (...), no se aplica ninguna medida real para combatir el fraude y el uso de la mensajería con fines criminales y terroristas", indicó la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones (Roskomnadzor) en un comunicado, citado por las agencias de prensa locales.

Los críticos y activistas de derechos humanos afirman que se trata de un intento del Kremlin de intensificar su control y vigilancia de internet, en medio de una amplia represión contra la disidencia, en el marco de la ofensiva en Ucrania.

Roskomnadzor advirtió que "continuará introduciendo restricciones graduales" en Telegram, que, según afirma, no ha cumplido con la legislación.

Telegram se usa ampliamente en toda Rusia, tanto como servicio de mensajería como red social, y casi todas las figuras públicas importantes, incluidos los organismos gubernamentales y el Kremlin, publican mensajes habitualmente en la plataforma.

El gobierno está intentando impulsar a los usuarios hacia un competidor respaldado por el Estado, llamado Max, que también puede gestionar pagos y servicios gubernamentales.

Rusia había intentado previamente prohibir Telegram, dirigida por Pavel Durov, pero finalmente fracasó en sus intentos de bloquear el acceso y levantó la prohibición en 2020.

FUENTE: Con información de AFP

