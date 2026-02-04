miércoles 4  de  febrero 2026
Llamado

El Papá pide evitar "nueva carrera armamentística", ante expiración de tratado nuclear EEUU-Rusia

El último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START, expira el jueves y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas del mundo

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV alertó este miércoles del riesgo de una "nueva carrera armamentística", a pocas horas de que expire el último acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares de ambas potencias.

"Hago un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz", dijo el pontífice estadounidense, y consideró que es "más urgente que nunca reemplazar la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida".

"Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones", añadió al término de su audiencia semanal en el Vaticano.

El último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia, conocido como Nuevo START, expira el jueves y con ello las restricciones a las dos principales potencias atómicas del mundo.

El acuerdo fue firmado en 2010 y obligaba a ambas partes a limitar su armamento a 800 lanzadores y bombarderos pesados, así como a 1.550 ojivas estratégicas ofensivas desplegadas.

También incluía un mecanismo de verificación.

Rusia anunció en febrero de 2023 la suspensión de su participación en el tratado sin retirarse formalmente, y aseguró que continuaría respetando los límites establecidos.

El martes, el Kremlin había avisado de que el mundo se adentra en una coyuntura "peligrosa" con la expiración del tratado.

El gobierno ruso ofreció una prórroga de un año, aunque el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, afirmó el martes en declaraciones a la prensa que "todavía no hemos recibido respuesta de los estadounidenses a esta iniciativa".

Si el tratado no se prorroga, las dos principales potencias nucleares del mundo "se quedarían sin un documento fundamental que limite y controle estos arsenales", añadió Peskov.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en septiembre que una prórroga del acuerdo Nuevo START "suena como una buena idea", pero desde entonces no trascendió ningún paso en ese sentido.

FUENTE: Con información de AFP

