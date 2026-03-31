martes 31  de  marzo 2026
CONFLICTO

Zelenski dice que Rusia presiona con un nuevo ultimátum: "Ucrania tiene dos meses para salir del Donbás"

Rusia está imponiendo estas "nuevas condiciones" que pasan por el control total del Donbás en un plazo de dos meses, dijo Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV. - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este martes que Rusia persuadió a Estados Unidos de que es capaz de tomar el control por completo de la ya ampliamente ocupada región de Donbás en un plazo de dos meses, tiempo que dan a Kiev para confirmar su retirada y poner fin así a la guerra.

Según el mandatario, "lo que Rusia quiere y lo que sus socios están difundiendo" es que el conflicto llegará a su fin cuando las tropas ucranianas se retiren del este del país.

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"Me sorprende que puedan creer esto (...) esta historia se ha estado repitiendo durante tanto tiempo", dijo, según recoge Ukrinform.

Explicó que Rusia está imponiendo estas "nuevas condiciones" que pasan por el control total del Donbás en un plazo de dos meses. Ucrania tiene ese tiempo para retirarse y la guerra terminará, declaró. De no hacerlo, igualmente se hará con esta región, que incluye Donetsk y Lugansk, y forzará con otros requisitos.

"Si el objetivo de los rusos es solo el Donbás, ¿por qué dicen que irán más allá y que habrá otras condiciones? Así que, en mi opinión, el problema no está en el Donbás", argumentó el presidente ucraniano durante su discurso en una cumbre por el cuarto aniversario de la expulsión de los rusos de la ciudad de Bucha.

Zelenski volvió a poner en entredicho las verdaderas intenciones de Rusia y apuntó a los intentos del Kremlin por influir en EEUU, en un momento en el que además de estar inmerso en una nueva guerra en Oriente Próximo tiene en pocos meses las elecciones de mitad de mandato.

Fricción en negociaciones

La cuestión territorial es, junto a la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, dos de los puntos de mayor fricción en las fallidas negociaciones. Ucrania insiste en que no puede dar por perdidos esos territorios, mientras que Rusia argumenta que la ocupación responde al interés de proteger a la comunidad rusa que vive allí.

En los últimos días volvió a relucir la polémica alrededor de este asunto cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, desmintió que Washington condicionara cualquier garantía de seguridad para Ucrania a cambio de que renuncie a esta región, de la que Kiev apenas controla ya unas pocas áreas.

Rubio se mostró visiblemente contrariado con el presidente Zelenski, llegando incluso a calificar de "mentiras" sus afirmaciones en este sentido. Del mismo modo, recordó tanto a Kiev como a Moscú que sin ofrecer concesiones al otro bando sería muy difícil poner fin a una parte de la guerra que ha cumplido ya cuatro años.

FUENTE: Con información de Europa Press

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