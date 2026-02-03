Rusia reanuda ataques masivos a Ucrania bajo un frío extremo

Edificios residenciales destruidos en la ciudad en primera línea de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

KIEV.- Ucrania acusó a Rusia de haber lanzado el ataque "más potente" en lo que va de año contra sus maltrechas instalaciones energéticas , que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción bajo un frío extremo, la víspera de negociaciones en busca de una salida a casi cuatro años de guerra.

Los ataques se llevaron a cabo horas antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

GUERRA Zelenski afirma que Rusia ha detenido los intercambios de prisioneros

POLÍTICA Rusia intenta vender imposibilidad de "colaboración" interna en Cuba con EEUU

"Ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz", opinó Rutte en un discurso ante el Parlamento ucraniano.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que desencadenó el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de decenas de miles de muertos en ambas partes, o incluso cientos de miles.

Las armas no callan pese a que Abu Dabi debe acoger un segundo ciclo de negociaciones en busca de una salida diplomática, bajo mediación estadounidense.

Se escucharon explosiones toda la noche en la capital ucraniana, constataron periodistas de la AFP, y más de mil edificios se quedaron sin calefacción, con temperaturas por debajo de los -20 °C.

Este nuevo ataque contra el sector energético ucraniano se produce después de unos días de calma. El Kremlin anunció haber aceptado, a petición del presidente estadounidense Donald Trump, abstenerse de atacar Kiev "hasta el 1 de febrero".

Zelenski condenó duramente un "ataque deliberado contra la infraestructura energética" con "un número récord de misiles balísticos".

También acusó a Moscú de haber aprovechado la pausa para "acumular misiles" y "esperar los días más fríos del año" para atacar.

"Cientos de miles de familias, incluidos niños, fueron deliberadamente privadas de calefacción", lamentó el ministro de Energía ucraniano, Denis Shmigal.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el ejército ruso disparó 71 misiles y 450 drones de ataque. Treinta y ocho de los primeros y 412 de los segundos fueron interceptados.

El gobierno ucraniano está convencido de que estos ataques buscan desmoralizar a la población. Alcanzaron ocho regiones, incluidas las de Kiev, Dnipró (centro-este), Járkov (noreste) y Odesa (sur).

Monumento soviético

Según el operador energético privado DTEK fue el "ataque más potente contra el sector energético desde el comienzo del año".

Al menos 1,100 edificios están sin calefacción en los barrios del este de la capital, informó su alcalde, Vitali Klitschko. Los expertos evalúan si son capaces de reparar las instalaciones, añadió.

En Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, más de 100,000 hogares se han visto afectados.

"Me despertó un rayo cegador y escuché una explosión muy fuerte. Presas del pánico, mi padre y yo salimos corriendo", declaró a la AFP Mikita, un estudiante.

"Nuestras ventanas están rotas y no tenemos calefacción", añadió otra vecina, Anastasia Gritsenko. "No sabemos qué hacer".

Un famoso monumento soviético que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi también sufrió daños, al pie de la estatua gigante de la "Madre Patria" que se alza sobre Kiev.

"Aterrorizar a la población"

Como acostumbra, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber apuntado al "complejo militar-industrial ucraniano e instalaciones energéticas utilizadas en su beneficio".

Antes de la tregua de la semana pasada, Rusia ya atacó masivamente centrales eléctricas y el sector del gas ucraniano, provocando una crisis energética.

"Aprovechar los días de invierno más fríos para aterrorizar a la población es más importante para Rusia que elegir la diplomacia", denunció Zelenski.

Y las negociaciones diplomáticas son complejas.

Según Zelenski, el principal punto de fricción es territorial.

Moscú exige que las fuerzas ucranianas abandonen las zonas bajo su control en el Donbás, una región industrial del este. Kiev se niega.

Rusia ocupa actualmente algo más del 19% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.

FUENTE: Con información de AFP