El Supremo de Venezuela ordenó suspender todo el proceso de elecciones internas de la oposición en la que se escogió a María Corina Machado para enfrentar a Maduro, en 2023.

CARACAS.- Un total de 937 abogados figuran en una lista extraoficial de aspirantes a ocupar las 32 magistraturas principales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, documento que fue divulgado este miércoles por el medio digital La Patilla.

El registro, atribuido a fuentes con conocimiento del proceso y fechado el 13 de noviembre, contiene los nombres completos y números de cédula de los profesionales que consignaron sus credenciales ante el Comité de Postulaciones Judiciales.

Entre los inscritos aparecen juristas que anunciaron públicamente su intención de integrar el máximo tribunal, como Jesús María Casal, Juan Carlos Apitz, Magaly Vásquez, Tamara Adrián, Juan Manuel Raffalli, Joel García, Nelson Chitty La Roche y Antonio José Marval.

La lista fue organizada por número de cédula y, según explicó La Patilla, se corrigieron algunos errores evidentes de transcripción. También se eliminó un registro duplicado, mientras que una identificación incompleta se mantuvo señalada en el documento.

Dudas sobre los expedientes de postulaciones anteriores

La publicación advierte que el listado no permite establecer cuáles aspirantes participaron en el proceso de selección iniciado en mayo de 2026, que posteriormente quedó sin efecto tras los acuerdos políticos del 12 de agosto.

Esta circunstancia genera interrogantes sobre la procedencia de algunos expedientes y la necesidad de verificar que todos los participantes cumplan los requisitos constitucionales y legales para ocupar una magistratura.

El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 23 miembros, tiene a su cargo la evaluación de los aspirantes. El cronograma contempla un período de impugnaciones ciudadanas hasta el 26 de noviembre y entrevistas hasta el día 27.

La renovación del TSJ forma parte de los compromisos políticos para reorganizar las instituciones judiciales venezolanas. La selección final deberá pasar por las instancias correspondientes antes de que la Asamblea Nacional designe a los nuevos magistrados.

Concluye recepción de candidaturas

El proceso de recepción de postulaciones para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) concluyó este miércoles, según informó el diputado Luis Florido, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales.

El parlamentario anunció que el próximo viernes se divulgará la lista de aspirantes preseleccionados, antes de continuar con las etapas previstas para la selección y posterior designación de los nuevos magistrados por parte de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.

Verificación de "vínculos políticos"

Por otra parte, 11 organizaciones no gubernamentales exigieron que se compruebe la independencia política de quienes aspiran a ocupar una magistratura en el máximo tribunal. En un comunicado conjunto, advirtieron que la renuncia a un partido político o a un cargo público después de presentar la candidatura, durante la preselección o incluso tras la designación no constituye una garantía de independencia.

Las organizaciones solicitaron al Comité de Postulaciones Judiciales y al Consejo de Verificación que publiquen criterios objetivos para evaluar las afiliaciones, los cargos partidistas y las funciones políticas relevantes de los aspirantes. También reclamaron que los candidatos declaren esos vínculos e intereses.

El cronograma contempla que la designación de los nuevos magistrados se concrete el próximo 11 de diciembre, una vez cumplidas las etapas de evaluación y selección correspondientes.

La renovación del TSJ fue uno de los primeros acuerdos alcanzados en las conversaciones entre el régimen y un sector de la oposición, en las que no participa la organización política de María Corina Machado, Nobel de la Paz. Este proceso se desarrolla en medio de los cuestionamientos al actual máximo tribunal, cuyos integrantes han sido señalados por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos de actuar en favor del chavismo.

FUENTE: Con información de El Pitazo/La Patilla/EFE