domingo 14  de  septiembre 2025
Escalada del conflicto

Unión Europea califica de "inaceptable" la violación del espacio aéreo rumano por drones rusos

Rumania, miembro de la OTAN y de la UE, alertó el sábado que un dron ruso penetró en su espacio aéreo, apenas tres días después de que 19 aparatos de Moscú incursionaran en Polonia

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea

Europa Press
El acuerdo establecido por la UE con Ucrania en 2022 ha originado reacciones por parte de productores agrícolas que se han quejado de lo que consideran una competencia desleal

El acuerdo establecido por la UE con Ucrania en 2022 ha originado reacciones por parte de productores agrícolas que se han quejado de lo que consideran una competencia desleal

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS — La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, criticó el domingo como "inaceptable" la incursión de un dron ruso en el espacio aéreo de Rumania, acusando a Moscú de una "escalada imprudente".

"La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE", escribió Kallas en X. "Esta continua escalada imprudente amenaza la seguridad regional. Nos solidarizamos con Rumania. Estoy en contacto cercano con el gobierno rumano".

Lee además
Imagen referencial. 
SEGURIDAD

Detienen en Polonia a un supuesto espía bielorruso: ¿Cuáles son las consecuencias?
Esta imagen, publicada el 10 de septiembre de 2025 por la Oficina del Primer Ministro polaco, muestra al general Wieslaw Kukula (centro), jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, asistiendo a una reunión de emergencia organizada por el primer ministro polaco, Donald Tusk (no aparece en la imagen), en Varsovia, tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos.   
TENSIÓN

Polonia derriba drones rusos con ayuda de la OTAN y denuncia "provocación a gran escala"

Rumania, miembro de la OTAN y de la UE, alertó el sábado que un dron ruso penetró en su espacio aéreo, apenas tres días después de que 19 aparatos de Moscú incursionaran en el cielo polaco, otro socio de la Alianza Atlántica.

Las autoridades rumanas precisaron que la aeronave violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructuras en la vecina Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022.

El ejército de Bucarest envió dos F-16 para supervisar la situación, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Los aviones "detectaron un dron en el espacio aéreo nacional" y lo rastrearon hasta que "desapareció del radar", añadió.

El dron "no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población", precisó el comunicado.

Máximo nivel de alerta

La intrusión del artefacto tiene lugar después de que Polonia denunciara la entrada en su espacio aéreo de 19 drones, que fueron derribados con ayuda de la OTAN.

La incursión generó alerta en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. El sábado, tanto Polonia como la OTAN desplegaron helicópteros y aviones de combate por unos bombardeos con drones rusos en Ucrania, no muy lejos de la frontera polaca.

"Debido a la amenaza de bombardeos de vehículos aéreos no tripulados [drones] en las regiones de Ucrania limítrofes con la República de Polonia (...), hay aviones polacos y de aliados operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar alcanzaron su máximo nivel de alerta", escribió el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas en X.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aludió en X a "la amenaza que plantean los drones rusos que operan por encima de Ucrania, cerca de la frontera polaca".

El espacio aéreo del aeropuerto de Lublin, en el sureste del país europeo, fue cerrado y varios vuelos tuvieron que ser desviados o sufrieron retrasos.

Tusk anunció por la noche que se había levantado la alerta, pero subrayó que el país seguía atento a cualquier amenaza.

Investigación

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró "inaceptable" la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, la primera de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

"La cuestión es saber si esos drones tenían por objetivo específico entrar a Polonia. Si ese es el caso, si la evidencia nos conduce a ello, entonces obviamente se trataría de una escalada mayor", dijo Rubio a reporteros en Washington.

Moscú negó haber querido atacar objetivos en Polonia y afirmó que Varsovia no tenía pruebas de que los drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fueran rusos.

Varios países del Viejo Continente, como Francia, Alemania y Suecia, anunciaron que reforzarán su contribución a la defensa aérea de Polonia en su frontera oriental con Ucrania y Bielorrusia.

Trump condiciona sanciones a Rusia

El presidente Donald Trump, afirmó por su parte estar dispuesto a imponer nuevas sanciones contra Rusia, pero con la condición de que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Trump amenaza reiteradamente a Rusia con nuevas sanciones como una forma de afectar los ingresos que Rusia necesita para sostener su esfuerzo de guerra. Pero por ahora no cumplió sus amenazas, para mayor frustración de Kiev.

En el terreno, el ejército ucraniano logró impactar una importante refinería de petróleo en Rusia, provocando un incendio.

El complejo, que pertenece a la petrolera rusa Bashneft, se sitúa en las afueras de la ciudad de Ufa, en el centro de Rusia, a unos 1.400 kilómetros de la línea del frente en Ucrania.

En videos publicados en redes sociales, se ve un dron que se acerca a la instalación antes de explotar. Una espesa columna de humo se eleva después en el cielo.

"Hoy, la planta de Bashneft fue objeto de un ataque terrorista, con un dron", declaró en Telegram el gobernante de la región rusa de Bashkortostan, Radiy Jabirov.

"No hubo víctimas ni heridos. La planta de producción sufrió daños menores y se produjo un incendio, que actualmente se está extinguiendo", añadió.

Una fuente de la agencia de inteligencia militar GUR de Ucrania reivindicó la autoría del ataque.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Polonia y la OTAN despliegan aviones por drones rusos en zona limítrofe de Ucrania

Partido Vox pide a la UE incluir al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas

Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
CONMOCIÓN

Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales

El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Maduro responde con más represión al pueblo a medida que EEUU combate su nexo con el narcotráfico

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

Te puede interesar

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Por Darcy Borrero Batista
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el  Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitan el Muro de las Lamentaciones, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, en la ciudad antigua de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025.
Diplomacia

Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Edman Lara , el candidato a vicepresidente de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
BALOTAJE

Bolivia entre dos amenazas: un Chávez 2.0 y la desestabilización de Evo Morales