Netanyahu afirma que la visita de Rubio subraya la "fortaleza" de los lazos entre Israel y EEUU

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitan el Muro de las Lamentaciones, el sitio de oración más sagrado del judaísmo, en la ciudad antigua de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025.

JERUSALÉN — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , afirmó este domingo que la visita a Israel del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio evidencia lo fuertes que son las relaciones entre ambos aliados, días después de un ataque contra el grupo terrorista Hamás en Catar .

El viaje de Rubio se produce pese a que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes contra líderes de Hamás en Catar, aliado de Washington.

Este ataque sin precedentes tenía como objetivo a dirigentes de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno centro de Doha, capital de ese Estado mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El bombardeo "no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con Israel, pero tendremos que hablar de ello, del impacto que tendrá", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense a los periodistas antes de su partida.

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje de Rubio es garantizar a Israel el apoyo de Estados Unidos, antes del próximo reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países en la Asamblea General de la ONU.

Con una kipá judía, Rubio rezó este domingo en el Muro de los Lamentos junto a Netanyahu y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee.

Fuerte y duradera

Netanyahu, que habló de Rubio como de un "amigo extraordinario" de Israel, afirmó que su visita muestra "la fuerza de la alianza israelo-estadounidense".

"Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar", dijo en declaraciones a los medios tras la visita.

Netanyahu ha hecho hincapié en que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y el nombramiento de Rubio "esta alianza nunca ha sido más fuerte". "Lo apreciamos profundamente", ha agregado, antes de darse la mano y abandonar juntos el lugar, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El lunes, Rubio tiene previstas varias reuniones, antes de su partida el martes.

Terminar con el "doble rasero"

En cambio, desde Catar, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani instó este domingo a la comunidad internacional a "dejar de usar el doble rasero" y a sancionar a Israel "por todos los crímenes que ha cometido".

"Israel debe saber que la guerra de exterminio en curso a la que está siendo sometido nuestro hermano, el pueblo palestino, cuyo objetivo es expulsarlos de su tierra, no funcionará", agregó Al Thani.

Desde que empezó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, Israel diezmó a los líderes de Hamás y juró destruirlo y expulsarlo del territorio palestino, gobernado por los islamistas desde 2007. La guerra inició tras la incursión de los terroristas de Hamás a territorio israelí, donde masacraron centenares de personas en las calles y en sus hogares, incluyendo niños y ancianos.

Solución al conflicto: "Deshacerse de Hamás"

El sábado, Netanyahu volvió a insistir en que "deshacerse" de los dirigentes de Hamás "eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra".

Pero para el Foro de las Familias Rehenes, la principal organización israelí que congrega a los allegados de los cautivos en Gaza, es el propio Netanyahu el que obstaculiza el final de la guerra, pese a conocer la renuencia de Hamás de mantener a los secuestrados como fichas de cambio.

"La operación selectiva llevada a cabo en Catar demostró sin lugar a dudas que existe un obstáculo para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra: el primer ministro Netanyahu", escribió el foro en un comunicado. "Cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea", denunció.

El conflicto con un ataque de Hamás en Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance basado en datos israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 han fallecido, según el ejército israelí.

FUENTE: Con informaciòn de AFP