martes 7  de  julio 2026
Guerra

Zelenski reclama de nuevo el ingreso de Ucrania en la OTAN: "Nuestra capacidad haría a la Alianza más fuerte"

Nueve países de la Unión Europea piden un uso "pragmático" del préstamo a Ucrania para comprar armamento a terceros países

Esta foto proporcionada por el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania el 7 de julio de 2026 muestra al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (segundo a la izquierda), hablando con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb (segundo a la derecha), al margen de la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Ankara.&nbsp;

Esta foto proporcionada por el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania el 7 de julio de 2026 muestra al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (segundo a la izquierda), hablando con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb (segundo a la derecha), al margen de la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Ankara. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ANKARA — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reclamó nuevamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, esgrimiendo que, a diferencia de lo que ocurría cuando inició la invasión rusa en 2022, su país es ahora una "fuente de capacidad defensiva extraordinaria" cuyos conocimientos de estos años de guerra harían "más fuerte" a la Alianza.

Así lo afirmó durante su intervención este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara que se celebra los días 7 y 8 de julio en la capital turca, en la que preguntó a los asistentes si realmente creen que "lo correcto" sería dejar fuera a Kiev de la Alianza.

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"Tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente creen que sería correcto dejar fuera de la OTAN a un país y a un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? Si ya tenemos estas capacidades, si los ucranianos ya saben luchar así, entonces tiene sentido que estas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la alianza. Eso nos haría a todos más fuertes", ha esgrimido.

Zelenski opinó que la adhesión de Ucrania a la organización "sería natural", porque la OTAN ya permanece junto a Kiev frente a "la fuente del problema, Rusia", toda vez que se ha eliminado "la idea de que Moscú tenga una retaguardia estratégica".

"Rusia creía que tenía una ventaja territorial. Nadie más poseía una zona profunda donde pudiera mantener a salvo su producción militar, su equipo militar y todo lo demás. Su guerra dependía de creer que nadie podría alcanzarlos. Y los hemos alcanzado. Justo ayer, drones ucranianos rompieron las defensas de Rusia y atacaron una refinería de petróleo rusa en Donetsk", ha celebrad.

Se necesitan patriotas

Durante su intervención también resaltó la importancia de los "excelentes" sistemas antimisiles Patriot que produce Estados Unidos, pero avisó de que "las guerras de hoy" han demostrado que la producción actual "no basta para satisfacer la creciente demanda de protección contra misiles balísticos".

"Eso es un hecho, y debemos responder a ese hecho", aseguró el mandatario, quien insistió en que "quienes defienden la vida necesitan más Patriots". En este sentido, reveló que Kiev ya negocia con Washington licencias de producción de estos sistemas y urgió a Europa a desplegar su propio escudo antibalístico "lo antes posible" y de forma "asequible y masiva", advirtiendo de que la seguridad continental "no puede esperar hasta 2030 o más allá".

Financiamiento

En otro orden de cosas, los ministros de Defensa de nueve países de la Unión Europea reclamaron este martes a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y al comisario de Defensa, Andrius Kubilius, que den más flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en compras a terceros países.

En concreto, los jefes de Defensa de Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que reclaman que se agilice la aprobación de los calendarios de armamento para Ucrania mediante el uso "pragmático" de excepciones que permitan adquirir material militar fabricado fuera del bloque, sin esperar a que concluyan los mapeos y estudios del mercado de defensa europeo.

Todos ellos han mencionado una reciente reunión en Bruselas con Ucrania en la que Kiev expresó que tiene necesidades militares urgentes para las que no hay alternativa europea o que las industrias europeas no pueden atender a tiempo, entre ellas misiles de defensa antiaérea PAC-3 (compatibles con el sistema Patriot), los misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM, los misiles de largo alcance ATACMS, los señuelos aéreos ADM-160 MALD y los misiles antirradiación AGM-88 HARM, todos ellos de fabricación estadounidense.

"Aprovechar plenamente los instrumentos disponibles ayudará a mantener el impulso y permitirá a Ucrania acceder a las capacidades que necesita sin demoras innecesarias. Esto contribuirá a que Ucrania siga resistiendo y a salvar vidas humanas", han esgrimido los nueve ministros de Defensa.

FUENTE: Con información de Europa Press

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