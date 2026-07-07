Trump: "Primero vamos a reconstruir Venezuela y, en última instancia, elecciones"

Donald Trump aseguró que se trabaja en la reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. (AFP)

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está trabajando para aportar a la reconstrucción de Venezuela, tras las consecuencias del doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio, poniendo en un segundo plano las elecciones presidenciales por la ausencia temporal de un mandatario venezolano.

A través de una entrevista concedida a Fox News, reconoció que se debe anunciar una fecha para las elecciones presidenciales en el país, aunque destacó la prioridad de atender la crisis actual.

“No podían tener elecciones, ni siquiera sabrían cómo hacerlo y ahora mismo el país se ha convertido en un país del tercer mundo y no sabrían cómo hacerlo”, sostuvo al ser consultado por el estatus político del país. “No podían tener elecciones, ni siquiera sabrían cómo hacerlo y ahora mismo el país se ha convertido en un país del tercer mundo y no sabrían cómo hacerlo”, sostuvo al ser consultado por el estatus político del país.

Asimismo, aseguró que trabajarán en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana: “Estaremos a cargo de ello e irá muy bien, y generará mucho dinero”.

Enfatizó que continuarán trabajando para estabilizar la realidad del país y posteriormente, se enfocarán en el plano electoral: “Seguiremos adelante, pero vamos a reconstruir el país y, en última instancia tendremos elecciones”.

Por primera vez, el presidente de EEUU habla de las elecciones en el país caribeño, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y dejó como sucesora interina a Delcy Rodríguez. Para varios constitucionalistas ya se le venció el mandato dado que ya han pasado más de 180 días y se debe declarar la vacante absoluta de Maduro y convocar a nuevas elecciones.

¿Relación ambigua?

Rodríguez cuenta con el respaldo de Washington. Mientras que con la oposición, especialmente con la líder María Corina Machado, mantendría una relación ambigua, según medios de comunicación, algo que Machado niega.

Machado aseguró que mantiene una comunicación fluida con la Administración de Donald Trump y afirmó que la relación entre ambas partes se desarrolla “al más alto nivel”, al tiempo que descartó las versiones sobre supuestas tensiones entre Washington y el liderazgo opositor venezolano.

Rechazó las versiones que apuntan a un deterioro de la relación con Washington.

“Yo no voy a especular, pero yo creo que indiscutiblemente habrá actores o intereses que quieren generar fricciones donde no las hay. Evidentemente, hay diferencias en posiciones, las ha habido siempre, las conversamos, las resolvemos y avanzamos. Así funciona la diplomacia y así funcionan las relaciones de amistad y de cooperación”.

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FUENTE: Con información Fox News/Semana/Punto de Corte