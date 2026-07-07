martes 7  de  julio 2026
ELECCIONES 2026

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

Los tres integrantes del gabinete estatal nombrados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, avalaron al congresista Byron Donalds, favorito en las primarias republicanas del 18 de agosto

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante republicano a sucederlo en el cargo Byron Donalds.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante republicano a sucederlo en el cargo Byron Donalds.

DLA IA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Los tres funcionarios del gabinete estatal nombrados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldaron al congresista Byron Donalds para la gobernación, un giro que reforzó al legislador como favorito republicano rumbo a las primarias del 18 de agosto y dejó al descubierto el aislamiento del mandatario, que aún se niega a apoyar al candidato de Donald Trump.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier; el director financiero estatal (CFO), Blaise Ingoglia, y el comisionado de Agricultura del estado, Wilton Simpson, los tres nombrados por DeSantis, cerraron filas alrededor de Donalds.

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Con el aval de Simpson, el aspirante republicano completó el respaldo de la totalidad del gabinete estatal en funciones, un hecho inusual para un candidato que carece del apoyo del gobernador saliente.

“Byron es un conservador del Freedom Caucus y un líder probado de la Cámara de Florida”, afirmó Uthmeier al oficializar su decisión. Simpson, por su parte, lo describió como “un conservador de confianza que siempre pondrá a los floridanos en primer lugar”.

Donalds, congresista del área de Naples, en el suroeste del estado, ha construido su candidatura sobre un discurso de rebaja de impuestos y seguridad pública.

El silencio del gobernador

DeSantis, impedido de buscar un tercer periodo consecutivo por los límites de mandato, no ha respaldado a ningún aspirante. El año pasado nombró a Jay Collins como vicegobernador, en un movimiento que numerosos analistas interpretaron como el impulso a un eventual sucesor.

Sin embargo, DeSantis tampoco ha avalado de forma pública a Collins.

La renuencia del mandatario contrasta con la ofensiva de Trump, quien respaldó a Donalds desde 2025 y arrastró tras de sí a buena parte del aparato republicano del estado, incluido el presidente del Florida GOP, Evan Power.

Una lista de apoyos que crece

Además del gabinete, Donalds sumó los avales del presidente designado del Senado, Jim Boyd, y del presidente designado de la Cámara, Sam Garrison, así como de la senadora Ashley Moody, el senador Rick Scott y una mayoría de los alguaciles del estado.

“Me honra contar con este respaldo y estar orgulloso de tenerlo en esta lucha”, expresó Donalds tras uno de los anuncios.

Las encuestas ubican al congresista con una ventaja de dos dígitos sobre Collins, el inversionista James Fishback y el expresidente de la Cámara Paul Renner.

El ganador de la primaria republicana se mediría el 3 de noviembre con el exrepresentante federal David Jolly, favorito para la nominación demócrata, en la disputa por suceder a DeSantis en un estado que no elige a un gobernador demócrata desde 1994.

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