domingo 5  de  julio 2026
EEUU

La Casa Blanca anuncia reunión de Trump con líderes de Ucrania y Siria en la cumbre de la OTAN

Las reuniones bilaterales tendrán lugar el miércoles por la tarde en Ankara, dijo la subsecretaria de prensa, Anna Kelly

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Casa Blanca informó el domingo que el presidente Donald Trump se reunirá la próxima semana con sus homólogos de Ucrania, Volodomir Zelenski, y de Siria, Ahmed al Sharaa, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía.

Las reuniones bilaterales tendrán lugar el miércoles por la tarde en Ankara, dijo la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en una audioconferencia de prensa.

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La cita de Trump con Zelenski tiene lugar en medio de crecientes esfuerzos para poner fin a la invasión de Ucrania que Rusia lanzó hace casi cuatro años y medio.

"El presidente se reunirá con él para hablar de cómo podemos poner fin a la guerra. Eso ha sido una prioridad desde hace mucho tiempo", añadió un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

Trump "abordará posteriormente" el tema con el presidente ruso Vladimir Putin, indicó la funcionaria.

Putin y Zelenski hablaron por teléfono con Trump el sábado, para saludarlo por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Trump y Zelenski se reunieron por última vez durante la cumbre del G7 en junio en Francia, donde los líderes acordaron intensificar la presión sobre Rusia.

Pero Trump también ha tenido vínculos tensos con el ucraniano, especialmente durante un enfrentamiento a gritos en el Despacho Oval en febrero de 2025, cuando dijo que Zelenski no tenía las "cartas" para ganar.

Canales económicos

El encuentro con el presidente de Siria ocurre tras declaraciones de Washington sobre un posible papel de Damasco en el Líbano, un escenario históricamente sensible por la prolongada presencia militar siria en ese país hasta 2005.

Pero Al Sharaa, a quien Trump recibió en la Casa Blanca el año pasado, dijo en junio que su país no busca intervenir militarmente en el Líbano, donde el movimiento islamita proiraní Hezolá e Israel están en guerra, sino establecer "canales económicos".

Siria se retiró de Líbano en 2005, tras décadas de influencia en el país luego de su intervención militar en la guerra civil libanesa de 1975-1990.

FUENTE: Con información de AFP

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