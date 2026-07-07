Rascacielos con columnas torcidas en Nueva York "se mueve"; autoridades desalojan edificios

El edificio cambio de uso comercial a residencial y las vigas de acero comenzaron a doblarse (AFP)

NUEVA YORK . Las autoridades de Nueva York evacuaron este martes varios rascacielos en Manhattan tras el "problema estructural" detectado en un edificio de 37 plantas que se encuentra en obras para reconvertirse en viviendas y sobre el que existe riesgo de “derrumbe localizado”.

“Poco antes de las 8:00 horas, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió avisos sobre un problema estructural en una obra en curso situada en la calle 42 Este en Manhattan", informó el propio FDNY en un mensaje difundido en redes sociales en el que se indicó que se alertaron de problemas en un edificio de 37 plantas, que actualmente se está reconvirtiendo de edificio de oficinas comerciales a un edificio residencial.

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Las unidades desplegadas detectaron “problemas estructurales” en la planta 21, donde dos columnas estructurales “se habían deformado y se observaban múltiples grietas y suelos combados”.

“Es una situación muy grave porque las vigas de acero han empezado a doblarse y a deformarse por el peso”, declaró el jefe del Departamento, John Esposito, quien ha informó de que se procedió a evacuar el edificio afectado y los cercanos.

Poco después, en declaraciones recogidas por el canal estadounidense Fox News, el jefe del Departamento de bomberos habló del riesgo de “derrumbe” del edificio, incidiendo en que, por su estructura de acero, “no se produciría un colapso total”, sino que sería “un derrumbe localizado”.

“Pero sigue preocupándonos que el edificio se esté moviendo”, apuntó sobre la emergencia que provocó el despliegue de 150 bomberos y personal de los servicios de emergencia.

Alcalde de Nueva York en la zona

Por su lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se desplazó hasta la zona, donde describió como “extremadamente seria” la situación y recalcó que el edificio sigue “inestable”.

“Desde que llegamos al lugar, hemos observado un movimiento adicional en una de las columnas comprometidas”, indicó, tras señalar que los equipos de emergencia y los ingenieros estructurales trabajan “para desarrollar un plan que permita evaluar y asegurar el piso afectado. Si se determina que el piso es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán a apuntalar el edificio”, informó

Asimismo, la Policía de Nueva York detuvo el tráfico entre las calles 40 y 45 y la Primera y la Tercera Avenida explicó Mamdani, quien insistió en señalar en que la zona está cerrada tanto a coches como a peatones.

FUENTE: Con información de Europa Press