martes 7  de  julio 2026
ACUERDOS

Trump dice que se estudiará la venta de cazas F-35 a Turquía

"Esa es una decisión que vamos a tomar (...) es un avión genial, el mejor avión con diferencia, y es desde luego algo que vamos a considerar", declaró el presidente Donald J. Trump junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan

Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.

Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.

SONG KYUNG-SEOK /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald J. Trump afirmó este martes que Washington considerará la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, tras haberla excluido del programa en 2019, porque Ankara había adquirido un sistema ruso de defensa antiaérea.

"Esa es una decisión que vamos a tomar (...) es un avión genial, el mejor avión con diferencia, y es desde luego algo que vamos a considerar", declaró Trump junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, después de llegar a Ankara para una cumbre de la OTAN prevista este martes y miércoles.

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Turquía lleva mucho tiempo tratando de resolver la cuestión de su readmisión en el programa de los F-35 y del levantamiento de las sanciones estadounidenses en virtud de una ley, dos temas que han deteriorado las relaciones y obstaculizado los proyectos de defensa turcos.

Cuando Trump y Erdogan se reunieron en la Casa Blanca el pasado septiembre, los dos líderes expresaron su deseo de zanjar el asunto, aunque el levantamiento de las sanciones es una decisión que corresponde al Congreso.

Al ser preguntado sobre si levantaría las sanciones, Trump respondió: "Vamos a levantar las sanciones". "No queremos sancionar a nuestros amigos", agregó.

Junto a él, Erdogan afirmó que confiaba en que Trump resolvería el asunto y pondría fin a la disputa.

"Trump también nos ha dado personalmente su palabra al respecto", afirmó.

"En este asunto, Trump siempre cumple su palabra", añadió el presidente turco, quien dijo creer que de esta cumbre surgirá "una decisión favorable sobre los F-35".

FUENTE: Con información de AFP.

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