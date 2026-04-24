Next BridgeX Summit ayuda a posicionar Miami como epicentro mundial de innovación

De izquierda a derecha, el presidente de la Ecuachamber, Ricardo Arosemena; Ivette Estrella, CEO de Estar y de Next BridgeX; Daniela Flores, directora de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana; y Verónica Aguilar, cónsul de Ecuador.

De izquierda a derecha, Diana Bonilla, representando a Amazon; Hernán Londoño, CTO de Lenovo; Ivette Estrella, CEO de Estar y de Next BridgeX; Joseph Tyeryar, de DPR Construction; y Miguel El Lakkis, de Bitbug.

MIAMI.- En momentos en que Miami acelera su posicionamiento como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos de Estados Unidos y del mundo, Next BridgeX Summit, cumbre celebrada el pasado 22 de abril en el AI Center del Miami Dade College, confirmó que la ciudad no solo atrae inversión e innovación: también lidera conversaciones clave sobre el futuro de los negocios globales.

Más que una conferencia, la cumbre fue una demostración del nuevo rol de Miami como capital estratégica para empresas que buscan crecer, internacionalizarse e integrar tecnología de forma inteligente.

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“Miami dejó de ser solo una ciudad atractiva para vivir o invertir. Hoy es una plataforma global donde convergen talento, capital, innovación y acceso natural a América Latina”, afirmó Ivette Estrella, fundadora de Next BridgeX.

Miami: donde la innovación habla español e inglés

Con su diversidad cultural, cercanía geográfica con América Latina y creciente presencia de gigantes tecnológicos, Miami se ha convertido en una ciudad única para escalar negocios binacionales. Y ese fue uno de los mensajes centrales del evento.

“Lo que ocurre en Miami es irrepetible. Aquí las oportunidades se mueven rápido porque confluyen mercados, idiomas y mentalidad global”, destacó Estrella. “Lo que ocurre en Miami es irrepetible. Aquí las oportunidades se mueven rápido porque confluyen mercados, idiomas y mentalidad global”, destacó Estrella.

El evento reunió a voces influyentes del sector tecnológico y corporativo como Daniel Carrasco, exrepresentante de Microsoft en inteligencia artificial aplicada a negocios; Diana Bonilla, ejecutiva de Amazon especializada en IA generativa; Joseph Tyeryar, experto en infraestructura crítica para data centers desde DPR Construction; y Miguel El Lakkis, líder en soluciones digitales desde Bitbug.

b De izquierda a derecha, el presidente de la Ecuachamber, Ricardo Arosemena; Ivette Estrella, CEO de Estar y de Next BridgeX; Daniela Flores, directora de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana; y Verónica Aguilar, cónsul de Ecuador. Cortesía/Two Minds Branding Marketing Agency

Inteligencia artificial con propósito, no por moda

Uno de los temas más comentados fue cómo las empresas deben adoptar inteligencia artificial con objetivos claros y no solo por tendencia.

“La diferencia entre una empresa que crece y una que se queda atrás será cómo use la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones”, señaló uno de los panelistas. “La diferencia entre una empresa que crece y una que se queda atrás será cómo use la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones”, señaló uno de los panelistas.

“No se trata de reemplazar personas, sino de potenciar talento humano con herramientas inteligentes”, añadió otra de las intervenciones.

Durante los paneles se destacó que sectores como salud, logística, retail, educación y finanzas ya están siendo transformados por automatización, análisis de datos e IA conversacional.

Miami también lidera la infraestructura del futuro

Otro ángulo estratégico fue el crecimiento silencioso pero decisivo de la infraestructura tecnológica en el sur de Florida: data centers, conectividad y HUBs o centros digitales que sostienen la nueva economía.

“No existe revolución digital sin infraestructura robusta. Miami está construyendo las bases físicas del futuro tecnológico”, se explicó durante el foro.

Un puente real entre Ecuador y Estados Unidos

Uno de los momentos más simbólicos del Summit fue la firma del Memorando de Entendimiento entre CITEC y Ecuachamber, una alianza enfocada en innovación, comercio y crecimiento empresarial entre Ecuador y Estados Unidos.

Por lo que con eventos como Next BridgeX Summit, Miami reafirma que su protagonismo tecnológico no es una promesa, sino una realidad en expansión.

“El futuro no pertenece a quienes esperan. Pertenece a quienes ejecutan, conectan y lideran”, concluyó Estrella.

Para más información sobre este evento y sus futuras actividades, sigue la cuenta de Instagram @bridgexusa.